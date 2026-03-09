להקפיא הכל. זו המחשבה הראשונה שעלתה לכולנו לראש עת נשמעה האזעקה הראשונה.

המח מכוון להישרדות לא לחשיבה על תשואות או השקעות, וכסף הוא לא פקטור שמשחק כרגע בזירה המטלטלת שאנחנו חווים..

אבל עם של אריות מסתגל מהר לחיים במלחמה, ותוך שבוע המשק מתחיל לחזור לאט לאט ודווקא הזמן הפנוי שיש לאנשים שיושבים בבית גורם להם להתחיל לחשוב… מה קורה עם הכסף שלי?

רוכשי דירות מסתפקים האם כדאי להקדים תשלומים ולהיפטר מעליית מדד, משקיעים מסתפקים האם כדאי להשקיע עכשיו, והשאלה איך תשפיע המלחמה על שוק הנדל"ן מרחפת מעל הכל עם סימן שאלה בוהק.

הנתונים על המחסור בממ"דים מלמדים אותנו שההתחדשות העירונית הולכת להכפיל את עצמה, הבירוקרטיה, שהיא אולי 'הסיבה' והדבר שגורם לעליית המחירים מתחילה להתקצר והמניות של חברות הנדל"ן מזנקות…

אבל הנקודה הכי חשובה שרואים מהשטח בתקופות של חוסר וודאות היא למי יש אסטרטגיה.

המשקיעים שנכנסו לשוק ההון או לנדל"ן בלי תכנית מסודרת, בלי להיערך מראש לדאון סייד ולתקופת משבר, מגלים עכשיו על הבשר איך מרגיש חודש בלי שוכר. או מה קורה כשהמשכנתא ממשיכה לדפוק אבל ההכנסות יורדות. זה כואב מצד אחד, אבל אין שום שיעור יותר אמיתי על עולם ההשקעות מהרגעים הללו.

כולם יודעים לומר על המלחמה שהיא 'תוריד מחירים בטווח הקצר' ושבהמשך יהיה טוב… ישנם כאלה שכבר שולפים נתונים היסטוריים ומראים איך 'תמיד אחרי מלחמה עליות המחירים הגיעו' אבל האמת היא שאסטרטגיה אמיתית לא נשענת על נתוני השוק אלא על מה נכון לתא המשפחתי שלכם.

אם זו עסקה טובה שנכונה לכם, היא תהיה טובה עם מלחמה ברקע, ואם לא נכון לכם להשקיע כרגע ואתם מסתמכים על 'כסף שיכנס בסיום הלימודים' או הון עצמי עתידי שאולי יגיע - המלחמה רק נותנת לכם זמן לעשות שיעורי בית ולתכנן מה באמת נכון לכם.

נדל"ן זה משחק לטווח ארוך, לא לשנתיים או שלוש וירידות ועליות הם חלק משוק תקין. והמלחמה רק תאיץ את ההתקדמות של תהליכים שכבר התחילו ותזרז אותם - עדיין אלו צעדים רגולטוריים שלמשקיע קצה אין השפעה עליהם והדבר היחיד שבשליטתנו הוא האסטרטגיה.

זה הזמן לבחון מחדש ריביות, לבדוק חוזים, לסקור השקעות, ללמוד ולהבין איך מנהלים את ההון שלנו ולא נותנים לו 'לזרום' עם החיים ולגלות לפתע שמלחמה הקפיאה הכל.

לקבוצת ווטסאפ של קהילת הנדל"ן וערוץ 7, לחצו כאן>>>

הכותב הוא דביר דימרי יזם נדל"ן ומוביל קהילת יותר נדל"ן משכל