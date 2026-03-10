אירוע חירום שהסתיים בנס התרחש אתמול בשכונת בורו פארק החרדית שבניו יורק, כאשר ילד קטן שנחנק ניצל הודות להגעתו המהירה של מתנדב הצלה.

בתיעוד מהזירה נראית אישה רצה ברחוב כשהיא מחזיקה בזרועותיה את בנה הקטן. היא ניגשת לאדם נוסף ברחוב, ככל הנראה בעלה, אביו של הילד, בזמן שהילד מתקשה לנשום.

בתיעוד נראה הגבר מנסה להעניק טיפול ראשוני לילד, ותוך פחות מ-30 שניות מרגע הקריאה, הגיע למקום מתנדב "הצלה" שהיה בסמיכות.

על פי הנראה בסרטון, המתנדב נטל את הילד לידיו והחל לבצע מיד את תמרון היימליך, במטרה להוציא עצם זר שחסם את דרכי הנשימה.