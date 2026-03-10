הזמר ליאם גולן משחרר הום (שלישי) סינגל חדש בשם "להיות רק בשמחה", שיר קצבי עם מסר של אמונה, אופטימיות והסתכלות חיובית על החיים.

במילות השיר מדגיש גולן את החשיבות של הודיה, תפילה ושמירה על שמחה בחיי היום-יום, לצד מסר כי גם כאשר מתמודדים עם קשיים - יש לזכור שהכול לטובה.

גולן, בנו של הזמר אייל גולן, מעביר מסר של פרופורציות, החל מאירועי יומיום קטנים כמו דו"ח בכביש ועד לחיפוש אחר אהבה, תוך הדגשה כי "בסוף הכל זה לטובה".

השיר מעלה על נס את המנוחה והברכה ביום השבת ככלי לשמירה על הנשמה והמשפחה, "שישה ימים אתה עמל בלי מנוחה, תנוח בשבת תהיה לך ברכה, תאהב את החיים כי יש לך על מה ואל תשכח לרקוד זה טוב לנשמה".