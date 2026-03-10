פעיל הימין ברוך מרזל טוען כי ציוץ שפרסם ברשת X נמחק ללא שנמסרה לו סיבה מיוחדת לכך.

בציוץ שנמחק כתב מרזל, "היום אפילו השמאלנים אומרים שכל מה שקורה זה מהקב"ה, ניסים של ה' יתברך". בהמשך הוסיף, "למה? כי אחרת הם צריכים להודות שזה ביבי נתניהו".

בשיחה עם ערוץ 7 אמר מרזל כי לדעתו המחיקה אינה מקרית, אלא תוצאה של פעילות מאורגנת נגד ציוצים של אנשי ימין.

לדבריו, קיימות קבוצות ווטסאפ של עשרות פעילים מהצד השמאלי של המפה המעבירים ציוצים של אנשי ימין עם הוראה לדווח עליהם בהמוניהם.

מרזל מסביר כי כאשר מערכות הניטור מקבלות מאות תלונות בפרק זמן קצר, הן מבצעות חסימה או מחיקה אוטומטית מבלי לבחון את התוכן לעומק.

הוא ציין כי בעבר נחסמו חשבונותיו ברשתות חברתיות שונות, וכי עד כה החשבון ברשת X נותר פעיל. "את הציוץ הזה הורידו, מה לא טוב בציוץ הזה?", תהה.