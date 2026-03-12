השר לביטחון הציבור בממשלת קנדה הודיע על הקצאת 10 מיליון דולר לטובת חיזוק הביטחון במוסדות הקהילה היהודית ברחבי המדינה.

התוכנית מיועדת למימון אמצעי אבטחה בבתי ספר, מעונות, מחנות קיץ ובתי כנסת, וכן במוסדות נוספים של הקהילה היהודית.

במסגרת הסיוע ניתן יהיה לרכוש ציוד אבטחה, להציב מחסומי הגנה, לבצע שיפוצים לשיפור המיגון כגון חיזוק חלונות ודלתות, וכן לערוך בדיקות והערכות אבטחה.

בנוסף כוללת התוכנית הכשרות להתמודדות עם אירועים המונעים משנאה והעסקת כוחות אבטחה חיצוניים להגנה על מוסדות הקהילה.

בהודעת המשרד לביטחון הציבור נאמר כי אלימות המונעת משנאה אינה מקובלת וכי הממשלה פועלת בשיתוף פעולה עם ארגוני הקהילה היהודית כדי לתת מענה לצרכים הביטחוניים.

ההחלטה מגיעה לאחר שורה של אירועי ירי בטורונטו מאז תחילת המערכה הצבאית נגד איראן. על פי הדיווחים, שבעה אירועי ירי התרחשו בעיר, שלושה מהם כוונו לבתי כנסת, ואחרים נגד מוסדות בבעלות או בניהול יהודי.

אירועים נוספים כוונו נגד הקונסוליה האמריקנית בעיר וכן נגד מכון כושר בבעלות איראני-קנדי המתנגד למשטר האיסלאמי.

במקביל נשמעת ביקורת בקהילה היהודית ובחוגי הימין בקנדה על ראש הממשלה מארק קרני, שלא ביקר בבתי הכנסת שהותקפו בירי. עוד נטען כי קרני בחר להשתתף בארוחת שבירת הצום במסגד באוטווה במהלך חודש רמדאן.

ביקורת דומה הופנתה גם לראש עיריית טורונטו, אוליביה צ'או, שלא ביקרה במוסדות הקהילה היהודית שנפגעו והמשיכה בסדר היום הרגיל שלה.