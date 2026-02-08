משטרת טורונטו הודיעה כי עצרה את מוחמד עסכר מוחמד ראזק, "משפיען" שמוצאו מסרי לנקה, בחשד להטרדה פלילית של זרים במקומות ציבוריים בטורונטו.

נגד ראזק הוגש כתב אישום הכולל ארבעה סעיפים של הטרדה פלילית. בין היתר נטען כי צילם שוטרת במהלך עבודתה והשמיע הערות על הופעתה, וכן תיעד אזרחים שונים ללא הסכמתם תוך התקרבות פיזית והערות פוגעניות.

באחד המקרים, כך לפי כתב האישום, אישה במרכז העיר הבחינה כי ראזק מצלם אותה מקרוב. לאחר שפנתה אליו וביקשה שיחדל, הוא הגיב באופן מתריס והמשיך בהתנהלות שגרמה לה אי נוחות.

במקרה נוסף נטען כי ראזק צילם עובד בתחנת הרכבת המרכזית והשמיע הערות על מוצאו, ובאירוע אחר תיעד אדם שעמד בתור במרכז העיר תוך התקרבות והפרעה.

המשטרה הדגישה כי על פי החוק בקנדה מותר לצלם זרים ברשות הרבים, אולם כאשר הצילום הופך למתמשך, מתגרה, לא רצוי ויוצר חשש סביר לביטחון האישי - הוא חוצה את הרף והופך לעבירה פלילית.

במקרה זה, כך נמסר, האופי החוזר של המעשים, ההערות המבזות והפחד שדווחו על ידי הקורבנות עונים על הקריטריונים של הטרדה פלילית.