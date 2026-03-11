חיים ואורה מורדוף, הוריו של נחמן מורדוף הי"ד, פרסמו הערב (רביעי) מכתב בעקבות הריסת בית הכנסת בגבעת אור נחמן הסמוכה לגוש שילה, בית כנסת שנחנך לפני כחודש לזכר בנם.

במכתבם מתארים ההורים את הלילה המטלטל שעבר עליהם, לילה שבו האיומים מבחוץ נפגשו עם כאב מהבית, "שבר וחורבן בית ה'! לילה לבן קראו לזה. כל הלילה נשלחים טילים מצפון ומאירן אשר רוצים להשמיד, להרוג ולאבד את עם ישראל".

במהלך הלילה קיבלו הודעה על פינוי בית הכנסת, "אבל בין התראה לאזעקה קיבלנו טלפון על פינוי בית כנסת באור נחמן. הלם! חסר לעם ישראל צרות מחוץ שבאים ומהרסים מבפנים?!".

ההורים מתארים כיצד נחסמו בכניסה ליישוב עדי-עד בזמן שההריסה התבצעה: "בכניסה לעדי-עד עם נשקים שלופים עוצרים אותנו. ומה שהכי קריטי לכל הדרגות הגבוהות באזור עם ירוטים באוויר זה לשבור בית כנסת".

עוד כתבו, "עמדנו שם בכניסה ליישוב עם 2 מג"בניקיות לשיח של לב. איך במקום לשמור על יהודים הּם שומרים מיהודים?"

ההורים תיארו את יציאת "צי הרכבים" מהיישוב לאחר השלמת המשימה, כשהם חולפים על פניהם, "ואז צי שלם של רכבים וכלים מכלים שונים יוצאים מהישוב. נושאים יד לשלום.. הצלחנו".

לאחר מכן פגשו ההורים את הצעירים מהגבעה, "פוגשים בחורים עם כאב בעיניים אבל עם אור ואמונה חזקים שענו את התשובה - בע"ה בית כנסת פי שניים!".