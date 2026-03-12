1. לא ממש מדברים על התרעות הטילים החדשות הנשלחות לטלפונים ובוקעות ממנו כביצת הפתעה מוזרה. הן החלו לבקוע בקולניות מהטלפון ביום שבת עת החלה המלחמה עם איראן, למרות שהנחתי את המכשיר על 'מצב שקט באופן מוחלט', כך שגם אם מישהו יתקשר - הטלפון לא ישמיע אפילו רטט.

אך התרעות הטילים, מתברר, גוברות על ההגדרות האישיות לגבי הסאונד הסביבתי שאתה בוחר בו. מי אתה, בסך הכל, אזרח שצריך להתגונן. תשתוק, תפחד ותגיד תודה. אני אומר תודה. המון. אבל למה מוכרחים למתוח את גבולות הפחד כשגם ככה הדי פיצוצים נשמעים מסביב ומוטל עליך להסביר לילדים הרכים שמדובר בזיקוקי אפטר פורים, בסך הכל?

2. במלחמה הקודמת, למרות שכל אחד יכול להתקין אפליקציית התרעות - ההתרעות מהסוג הנוכחי הופיעו בעליונות מלאה על הצג בלי לשאול אותך, אך גם ללא קול. הופתעתי מזה, אך הן הותירו - לפחות - מרחב מחיה שאיפשר לכל אדם לבחור אם לשמוע אותן, את הגל השקט ברדיו או את האזעקות עצמן. העולם התקדם במהירות וכעת רק 'מצב טיסה' הממדר אותך מהעולם לגמרי - מצליח 'להתגבר' על צפצופי התרעות הטילים. האם כך זה מרגיש כשאמא שלך דואגת לך שתקח סוודר 'כי קר' ותוך כדי דיבור היא מדביקה אותו עליך בדבק שקשה להסיר אותו?

3. העולם אולי עגול, אך נוטה להתנהל בשטחיות כל עוד הוא יכול. השלמנו עם זה שחברות מסוימות אולי "מקשיבות" לטלפון לנו ומתרגטות אותנו בפרסומות מתאימות. הבנו שזה המחיר של התקנת אפליקציות שצובעות את חיינו בעניין. יתכן וצורת ההתרעות הנוכחית בו כל אוחז בפון חשוף לכפל התרעות שלא ביקש אותן - נועד כדי לעשות טוב, במובן השטחי. אך בהתבוננות קלה אפשר לגלות אי נעימות מוזרה בחסות הצורך הלאומי בהתגוננות מפני טילים. מה המחיר של זה? בעולם שטוח לא מתעסקים בתשלומים דחויים. מניחים פלסטר על הפצע ומתקדמים בעלטה.

4. אם מתבוננים קצת יותר, מגלים שהסיפור ששמו 'למי אכפת מתחושות במלחמה' - החל הרבה קודם לכן בסאונד הבסיסי של האזעקות הישנות שהיה יכול להתחלף בנקל במשהו הרבה יותר מרגיע - אך נתקע בסאונד בסטייל מלחמת המפרץ. היום לא ברור מה מפחיד יותר ילדים, נשים בהריון ו"סתם" אנשים אנושיים ורגישים; רעש האזעקות או פיצוצי הטילים עצמם? היירוטים מאפשרים לנו להרגיש חכמים. אין ספק, זכינו בדעת, אך אסור לשכוח שגם לקחנו כעם כמה אליפויות בהתעלמות מההשלכות בעת מצוקה. על מצב הלחץ הציבורי - אסור לוותר. יש לעשות הכל כדי להרגיע את התושבים. זה לא פחות חשוב מכיפת ברזל.

