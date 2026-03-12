מטוסים איראניים מושמדים על הקרקע CENTCOM

פיקוד המרכז של צבא ארה"ב (CENTCOM) פרסם הלילה (חמישי) תיעוד חדש המוכיח את עומק הפגיעה בחיל האוויר של משטר האייתוללות.

בסרטון שהופץ ברשתות החברתיות הרשמיות של צבא ארה"ב, נראים רגעי הפגיעה של טילים מדויקים בשלושה מטוסים איראניים ששהו על הקרקע.

התיעוד מראה את כלי הטיס עולים בלהבות תוך שניות ספורות, כחלק ממאמץ רחב לנטרול יכולות התגובה של איראן.

לצד הסרטון, פרסם פיקוד המרכז הצהרה נחרצת: "המשטר האיראני מאבד יכולות אוויריות יום אחר יום. כוחות ארה"ב אינם רק מתגוננים מפני איומים איראניים, אנחנו מפרקים אותם באופן שיטתי".

בהודעה הודגש כי הפעילות האמריקנית נועדה לפגוע ביכולות האוויריות של איראן. התיעוד מציג את רגעי הפגיעה במטוסים במהלך התקיפה האווירית.