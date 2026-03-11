תקיפות משגרים באיראן CENTCOM

צבא ארצות הברית פרסם היום (רביעי) תיעוד מתקיפות שביצע חיל האוויר האמריקני ברחבי איראן במסגרת הלחימה.

הסרטונים חושפים יכולות "ציד" כירורגיות של חיל האוויר האמריקאי ברחבי איראן, המביאות לשיתוק הדרגתי של יכולות השיגור של משמרות המהפכה.

התיעוד מראה השמדה של משגרי רקטות שהוצבו על גבי משאיות במספר מרחבים באיראן. הסרטון מציג פגיעה ישירה במשאית שהובילה משגרים בעודו בנסיעה.

בנוסף נראית תקיפה של מסוק איראני שהושמד על הקרקע, כחלק מהמאמץ לנטרל את חיל האוויר של המשטר.

לצד התיעוד הוויזואלי, צבא ארה"ב סיפק נתון אסטרטגי מעודד: מאז תחילת המבצע חלה ירידה חדה ומשמעותית במספר השיגורים של טילים בליסטיים ומל"טים מתאבדים לעבר ישראל ויעדים אמריקאיים במפרץ.