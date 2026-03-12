להקת הילדים "פרחי ירושלים" פרסמה קליפ חדש לשיר Y.M.C.A, במחווה לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. הקליפ יוצא על רקע התקופה המתוחה בישראל, בין אזעקות ולמידה מרחוק.

הלהקה, החוגגת השנה 50 שנות פעילות, בחרה לבצע את הלהיט המזוהה עם טראמפ והריקוד המפורסם שביצע לצליליו באירועים שונים.

השיר נפתח בקטע רמיקס שבו נשמע טראמפ מכריז על מותו של חמינאי, גרסה שהפכה לוויראלית ברשת תחת השם "khamenei is dead".

בקליפ משולבים קטעי בינה מלאכותית בהם נראה טראמפ כ-DJ, לצד ילדי הלהקה המבצעים את הריקוד המפורסם המזוהה עם השיר של להקת Village People.

במהלך הקליפ מופיעים גם קטעים מהריקוד המוכר של טראמפ לצלילי השיר.