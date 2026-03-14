שקד מאיר, בנו של רס"ן (במיל') דוד מאיר ז"ל, לוחם סיירת מטכ"ל שנפל בקרב הגבורה בבארי ב-7 באוקטובר, ציין בסוף השבוע את גיל שלוש בטקס חלאקה מרגש שנערך לצד קבר אביו בהר הרצל.

שקד הקטן, מוקף בבני משפחתו האוהבים, הגיע לחלקה ד-8 בהר הרצל כדי לקיים את מנהג גזירת השערות הראשונה.

הצלם חיים גולדברג, שתיעד את שקד כשהיה בן שמונה חודשים בלבד, ביום ה-30 לנפילת אביו, עומד ומחייך על הקבר, חזר לתעד אותו גם כעת.

"כששקד היה בן שמונה חודשים, ביום השלושים לנפילתו של אביו, צילמתי אותו כאן בחלקה ד-8 בהר הרצל עומד על קבר אביו דוד מאיר ז"ל ומחייך", כתב גולדברג.

הוא הוסיף, "היום שקד עומד כאן שוב, מחייך, בן שלוש בחלאקה שלו".

שקד מאיר על קבר אביו צילום: Chaim Goldberg/FLASH90