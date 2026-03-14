שלוש אנרכיסטיות זרות נעצרו ביום שישי האחרון לאחר שהפרו את הסדר וחסמו כביש סמוך ליישוב כרמל בדרום הר חברון.

האירוע התרחש לאחר תאונת דרכים שבה נפגעה הולכת רגל שהתפרצה לכביש ונפגעה מרכב נהוג בידי ישראלי.

על פי המשטרה, לאחר התאונה החלו שלוש האנרכיסטיות, בשנות ה-20 לחייהן, להתפרע במקום ולחסום את הכביש. כוחות משטרה שהוזעקו למקום עיכבו אותן לחקירה.

במהלך הבדיקה התברר כי אחת החשודות כבר הוזהרה לאחרונה בשל מעורבותה בפעילות באזור. בעקבות זאת היא הועברה לידי רשות האוכלוסין וההגירה לבחינת גירושה מישראל.

שתי האנרכיסטיות הנוספות הוזהרו על ידי השוטרים להימנע ממקרי חיכוך, הפרות סדר והתססה לאלימות באזור. לאחר מכן שוחררו בתנאי הרחקה מהר חברון למשך 15 ימים.

במשטרה מסרו כי "משטרת ישראל במחוז ש"י, תמשיך להפעיל את כלל סמכויותיה תוך שיתוף פעולה עם גורמי הביטחון השונים ורשויות אכיפת החוק, זאת על מנת לסכל ולמנוע מקרי חיכוך והפרות סדר בגזרת איו"ש, ומיצוי דין עם מעורבים בכך".

בסביבת בן גביר אמרו לערוץ 7 כי "גם במהלך המלחמה עם איראן, מחוז ש"י, ומפקד המחוז לא מפסיקים לפעול נגד האנרכיסטים. לא נאפשר לפגוע בהתיישבות בכל דרך שהיא. אני גאה בשוטרים שפעלו בנחישות והביאו לגירושה מהארץ והרחקתן מיו"ש של שתיים נוספות".