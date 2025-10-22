32 פעילים זרים גורשו מישראל לאחר שהשתתפו במחאה בלתי חוקית סמוך לחווה בשומרון, ליד צומת בורין, בשטח חקלאי שעליו הוטל צו אלוף המגביל גישה רק לעוסקים במסיק בפועל. מדובר בפעילים המזוהים עם ארגון הטרור UAWC, שחלקם נשאו סממנים בולטים של הארגון.

תושבי החווה פנו לראש מועצת שומרון יוסי דגן והוא הזעיק את סיירי הקרקעות של המועצה ואת אגף הבטחון של המועצה. הוא פנה בנושא לאלוף פיקוד מרכז אבי בלוט, למפקד מחוז ש"י ניצב משה פינצ'י, מפקד מרחב שומרון נצ"מ אבי כהן ועם מח"ט שומרון אל"מ אריאל גונן. וכן לשר הפנים יריב לוין ולשר הבט"ל בן גביר בבקשה לגרש אותם מהארץ.

שוטרי מחוז ש"י, לוחמי מג"ב וצה"ל שהגיעו למקום עצרו את כלל הפעילים, אשר נלקחו לחקירה בתחנת אריאל במרחב שומרון. במסגרת החקירה עלה כי הזרים היו אכן מזוהים עם ארגון הטרור UAWC ואף חלקם היו כאמור עם סממנים ברורים של ארגון הטרור. בנוסף נעצרו 2 פלסטינים אשר ארגנו את המחאה המסיתה והלא חוקית.

בשיתוף פעולה עם רשות ההגירה והאוכלוסין במשרד הפנים, החל הליך גירוש מהיר של כלל הפעילים מישראל. בנוסף, הוצא נגדם צו הרחקה ממדינת ישראל לתקופה של 99 שנים.

לוין מסר: "הפעולה הנחושה לגירושם של האנרכיסטים מעבירה מסר ברור, לפיו תהיה אפס סובלנות כלפי הפרה ריבונות המדינה, הסתה לטרור ותמיכה בו. אני מודה לעובדי רשות האוכלוסין ולמשטרת על פעולתם הנחושה לגירוש האנרכיסטים. נמשיך לפעול בנחישות לשמירה על ריבונותנו".

לוין ודגן צילום: מועצה אזורית שומרון

בן גביר הוסיף: "מברך את שוטרי מחוז ש"י, את מפקד המחוז ניצב משה פינצ'י ואת שותפינו ברשות ההגירה על פעולה נחושה ומקצועית, שהובילה לגירושם של עשרות פעילים אנרכיסטים המזוהים עם ארגון טרור שפעלו בניגוד לחוק ובניגוד לצווי אלוף. זהו בדיוק יישום מדיניותי - אפס סובלנות כלפי הסתה, תמיכה בטרור והפרת ריבונות ישראל. המסר ברור: מי שמגיע לפגוע במדינת ישראל - לא יישאר כאן דקה אחת מיותרת. אני גאה במשטרת מחוז ש"י על הפעילות הנחושה לשמירה על ביטחון יהודה ושומרון וביטחון אזרחי המדינה".

דגן סיכם: "אני מודה לכלל הרשויות שפעלו בתיאום מלא, במקצועיות וברצינות והצליחו להביא לעצירת הפרובוקציות והנסיונות הבלתי פוסקים לפגוע בהתיישבות ביו"ש ובמדינת ישראל. לא ייתכן שגורמים עוינים ייכנסו לארץ, יתסיסו נגד מדינת ישראל ויפעלו לצד ארגוני טרור. זו קריאת כיוון ואזהרה מעתה. מדינת ישראל והשומרון בתוכה סיימו להוריד ראש בפני הגורמים הקיצוניים שמנסים לפגוע במדינה. ובבטחון התושבים. תודה לשרים יריב לוין ואיתמר בן גביר, למפקד מחוז ש"י ניצב משה פינצ'י, למפקד פיקוד המרכז אלוף אבי בלוט, למח"ט שומרון אל"מ אריאל גונן, למפקד מרחב שומרון נצ"מ אבי כהן, להנהלת וצוות רשות האוכלוסין - על נחישות ומקצועיות בהגנה על ביטחון המדינה. מדינת ישראל עומדת על ביטחונה וכבודה".