מתקפה חריפה נפתחה ברשתות החברתיות נגד כתבת חדשות 13 מוריה אסרף, כאשר גולשים המזוהים עם השמאל קראו לרוכש החדש של הערוץ לפטר אותה.

הסופרת מגי אוצרי כתבה באחד הפרסומים ברשת, "בחלומי הם מעיפים משם את כל המוריה אסרפיות". גולש אחר פרסם תמונה של אסרף וכתב, "הראשונה שאסף רפפורט צריך להעיף ל14 לאחר השלמת הרכישה".

בתגובה למתקפות, יצאו כמה עיתונאים להגנתה. העיתונאי מיכאל שמש כתב, "יש סיבה אחת שבגללה חברתי מוריה אסרף נתונה כאן להשמצות מצד קומץ הזויים. ועוד זוכה לכינוי 'ביביסטית'. הסיבה היא רק בגלל שהיא לא אומרת את הדעות ולא מיישרת קו עם קומץ מטורללי הפיד. וזה פרופיילינג מביש לכתבת מצוינת מצד אנשים שרוצים תקשורת בולשביקית שבה שומעים ורואים רק את המחשבות שלהם".

גם העיתונאי דורון קדוש התייחס למתקפות וכתב, "המתקפות עליה ביממה האחרונה מכוערות, מיותרות ובעיקר כמו שאני יודע - לא מזיזות לה. הדמגוגים ימשיכו לגזור לטוויטר קטעים חתוכים שלה ללא הקשר כדי לנסות להכפיש אותה, אבל מי שעוקבים יותר מיומיים אחרי עבודתה יודעים - המחויבות שלה היא קודם כל, ולפני הכל, לאמת ולציבור - בלי קשר לשום דעה פוליטית. והיא תמשיך לעשות עבודה מצוינת".

כתב 'הארץ' בר פלג כתב גם הוא, "ראיתי שיש דיון על מוריה אסרף אז אני רוצה לתרום את השנקל שלי לנושא: אחלה מוריה אסרף. מציע לכל מי שרוצה ערוץ תקשורת דמוקרטי וליברלי להיות קצת יותר ליברלי ופתוח לדעות שלא נוחות לו".

גם ירון אברהם מחדשות 12 תקף את הביקורת וכתב, "אהלן מגי אוצרי, את כלום מחוץ לטוויטר והאחרונה שתחלקי ציונים לעיתונאים. לא את ולא כל המטורללים שחושבים שהם יקבעו מי יישב באולפן טלוויזיה. עברו הימים האלה מזמן. מוריה לא זקוקה לחיזוקים, היא שמה פס. וטוב שכך. הלאה".