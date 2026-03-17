המלחמה המתמשכת אינה משנה רק את סדר היום הביטחוני והציבורי, אלא גם מטלטלת את שוק הנדל"ן בישראל ומחדדת מחדש את סדרי העדיפויות של רוכשים, משקיעים ובעלי דירות.

בשיחה שקיימו דביר דימרי וצבי קלטר במסגרת קהילת הנדל"ן של ערוץ 7, עלתה תמונה ברורה: הציבור בוחן כיום בפרמטרים שונים מהעבר את שווי הנכס, את רמת הסיכון ואת השאלה הפשוטה והקריטית - עד כמה הדירה באמת מותאמת למציאות החיים בישראל.

אחת הנקודות המרכזיות שעלו בשיחה היא הזינוק בחשיבותו של הממ"ד. מה שבעבר נתפס בעיני חלק מהרוכשים כתוספת נלווית, הפך בצל המלחמה לרכיב מהותי בבחינת כל עסקת נדל"ן. דימרי וקלטר מעריכים כי בשוק שבו יותר ויותר משפחות שואלות תחילה אם קיימת הגנה בסיסית בדירה, נכסים עם ממ"ד מקבלים יתרון ברור. המשמעות נוגעת לא רק לרוכשים אלא גם לבעלי דירות קיימות, שנדרשים להבין כי עצם קיומו של ממ"ד, עשוי להשפיע באופן ממשי על ערך הנכס ועל קצב המכירה שלו.

לצד זאת, השניים ביקשו לצנן את ההתלהבות סביב כל פרויקט שמוצג כהתחדשות עירונית מבטיחה. למרות שהמלחמה הגבירה את המודעות לצורך במיגון והבליטה את הפערים בשכונות ובערים רבות, הם מדגישים כי לא כל תוכנית פינוי־בינוי או יוזמה לחיזוק מבנים צפויה להבשיל בזמן סביר. לדבריהם, הציבור צריך לבחון בזהירות מי היזם, מה הניסיון הביצועי שלו, היכן ממוקם הפרויקט ומה מידת ההיתכנות האמיתית שלו. המסר המרכזי היה ברור: הכותרות אמנם מפתות, אך הדרך מהבטחות על הנייר לביצוע בפועל ארוכה, מורכבת ולעיתים רצופה עיכובים.

במקביל, עלתה בשיחה הערכה כי דווקא אזורי הפריפריה עשויים ליהנות מתנופה מחודשת בשנים הקרובות. דימרי וקלטר הצביעו על כך ששילוב של איכות חיים, מרחב, נגישות תחבורתית, מיגון חדש יותר ופיתוח תעסוקתי צפוי להפוך ערים רבות בדרום ובצפון לאטרקטיביות יותר עבור משפחות ומשקיעים. לצד זאת, תהליכי פיתוח, הקמת אזורי תעשייה ומרכזי תעסוקה חדשים עשויים לחזק עוד יותר את הביקוש מחוץ לגוש דן, במיוחד בתקופה שבה יותר ישראלים מוכנים לבחון מחדש את ההעדפה המסורתית למגורים במרכז.

מעבר לכל התחזיות והניתוחים, המסר שנשאר מהשיחה היה פשוט יותר: לא להיבהל, אבל גם לא לעצום עיניים. מי שיושב עכשיו על הגדר, מתלבט אם למכור, לקנות, לשדרג או להמתין, צריך קודם כל להבין את המצב שלו באמת - כמה אוויר יש לו, כמה סיכון הוא יכול לקחת, ומה נכון למשפחה שלו. לפעמים דווקא בתקופות כאלה, ההחלטה הכי נכונה היא לעצור, לעשות סדר, ולפעול רק כשמבינים את התמונה הכוללת.

