מדד המחירים לצרכן לחודש פברואר עלה ב-0.2% בניגוד לתחזיות. מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה כי האינפלציה השנתית עלתה מ-1.8% ל-2%.

עליות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי פירות טריים שעלו ב-3.6% ותרבות ובידור שעלה ב-0.8%. ירידות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי הלבשה שירד ב-3.3% וירקות טריים שירדו ב-1.4%.

אחרי שני מדדים רצופים בהם מחירי הדיור עלו, מחירי הדירות רשמו ירידה קלה של 0.1% בתקופה האחרונה. הנתונים מתבססים על השוואת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים דצמבר וינואר, לעומת העסקאות של נובמבר ודצמבר.

המדד, הכולל את מחירי הדירות החדשות ודירות יד שנייה, מצביע על התקררות מסוימת או יציבות בשוק הנדל"ן.

הירידה המזערית של 0.1% מעידה על כך שלמרות המחסור בידיים עובדות בענף הבנייה והביקוש המתמשך, השוק חווה סוג של "המתנה". מחירי העסקאות שנחתמו בתחילת השנה הנוכחית נמוכים במעט מאלו של סוף השנה הקודמת, מה שעשוי להצביע על לחץ של מוכרים או ירידה בכמות הרוכשים הפוטנציאליים בשל חוסר הוודאות.

חשוב לציין כי המדד בוחן את מחירי השוק בניכוי איכות, כלומר הוא משווה דירות בעלות מאפיינים דומים כדי לבודד את שינוי המחיר הטהור.

בעוד שבאזורי קו העימות השוק חווה קיפאון כמעט מוחלט, במרכז הארץ נמשכת פעילות הנדל"ן, אך הנתון הנוכחי מלמד על בלימה בגרף העליות שאפיין את השוק בעבר.