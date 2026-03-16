בית המשפט לתביעות קטנות בירושלים הכריע בתביעה בסך 25,000 ש"ח שהגישה הדס יפית לבמור נגד עמותת "ראש יהודי" והיו"ר ישראל זעירא.

לבמור טענה כי נשלחו אליה 23 הודעות פרסומת (מסרונים, הודעות וואטסאפ ודוא"ל) שלא כדין ובניגוד ל"חוק הספאם".

מהשתלשלות העניינים עולה כי לאחר קבלת מסרונים שעסקו בפעילות העמותה, בחרה התובעת להיכנס לדף נחיתה ולתרום סך של 10 שקלים לנתבעת.

לטענתה, התרומה נועדה כדי לאתר את זהות השולח. בעקבות התרומה, נוספה כתובת הדוא"ל שלה לרשימת התפוצה של העמותה, ומאז קיבלה 19 הודעות דוא"ל נוספות.

השופט דן ליברמן דחה את הסבר התובעת וכינה אותו "הסבר בלתי משכנע בלשון המעטה". בפסק הדין נקבע כי התובעת העבירה את התרומה במטרה מכוונת להיכנס לרשימת התפוצה כדי שתוכל להגיש תביעה עתידית לפי חוק התקשורת.

על אף הביקורת על התובעת, השופט קבע כי עמותת "ראש יהודי" אכן פעלה שלא כדין במספר היבטים אחרי שהמשיכה לשלוח הודעות למרות שהתובעת השיבה להודעת דוא"ל וביקשה במפורש להסירה מהרשימה.

בנוסף, העמותה אפשרה הסרה רק באמצעות לחיצה על "קישור", בעוד שהחוק מחייב לאפשר לנמען לסרב לקבל דברי פרסומת בדרך שבה שוגר המסר (במקרה זה - שליחת דוא"ל חוזר).

בשל ההתנהלות המכוונת של התובעת, החליט בית המשפט על "הפחתה משמעותית עד מאוד" בסכום הפיצוי. בעוד שהחוק מאפשר פיצוי של עד 1,000 ש"ח להודעה, השופט העמיד את הפיצוי על שקל אחד בלבד בגין כל הודעה, ובסך הכול 23 שקלים.

בנוסף נקבע כי התביעה נגד ישראל זעירא נדחתה, משום שלא הוכחה מעורבותו האישית בשליחת ההודעות, וכן קבע כי כל צד יישא בהוצאותיו.