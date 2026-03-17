הפתעה בוטנית נדירה נרשמה בהרי יהודה, כאשר שקד בחבוט, פקח ומרכז תחום אקולוגי בשמורת טבע נחל פרת, איתר את הצמח פומה פרסית באתר חורבת עלמית.

מדובר בצמח קטן שנחשב נדיר במיוחד בישראל ולא נצפה מאז לפני כ-19 שנים.

הגילוי התרחש במהלך סיור שגרתי בשטח, כאשר הצמח זוהה לאחר בדיקה מקצועית והצלבה עם מקורות מידע. בהמשך התברר כי מדובר באחד משני הפרטים היחידים הידועים כיום בישראל.

למחרת הגילוי יצאו לשטח מומחים נוספים לביצוע סריקות, אך לא אותרו פרטים נוספים של הצמח באזור.

לדברי מומחים, מדובר בצמח קטן ומוסווה בעל פרחים סגולים, המוגן באופן טבעי מפני אכילה באמצעות הפרשת חומרים ייחודיים. הצמח מאובק על ידי דבורים חזקות בלבד, בשל מבנה הפרח הסגור.

הצמח הוגדר כמין הנמצא בסכנת הכחדה חמורה, ותועד בעבר פעמיים בלבד בהרי יהודה - לראשונה בשנת 1940 ובהמשך בשנת 2007. מאז לא אותר עד לגילוי הנוכחי.

על פי ההערכות, ייתכן שקיימים זרעים נוספים בקרקע אשר ינבטו בעתיד. בכוונת הגורמים המקצועיים לפעול לאיסוף זרעים ולשימורם בבנק גנים, לצד ניסיון להשיב את הצמח לטבע בעתיד.

בית הגידול של הצמח, שדות בור, נמצא אף הוא בסיכון בשל פיתוח והתפשטות חקלאות מודרנית, דבר המגביר את רגישותו של המין להכחדה.