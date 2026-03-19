שמעון ברון, יזם נדל"ן ומנכ"ל חברת תבואה, מתארח באולפן ערוץ 7 לשיחה על השפעות המלחמה על שוק הנדל"ן ועל הזדמנויות ההשקעה שנוצרות דווקא בזמנים כאלה.

למרות שהמצב הבטחוני עוצר חלק מהפעילויות בשוק הנדל"ן, ברון מדגיש שלעיתים דווקא בתקופות כאלו יש אפשרות למצוא עסקאות טובות. "כשיש קבלנים עם פרויקטים שדורשים מכירה דחופה - זה יכול להיות הזמן הטוב ביותר לנצל את המומנטום ולבצע רכישות".

ברון מציין כי הקשיים בשוק, כמו חוסר בכוח אדם וקושי במכירת דירות, מביאים לעיתים לכך שהיזמים פותחים את הדלתות להזדמנויות שוק חדשות. הוא ממליץ למשקיעים בשוק הנדל"ן לשקול את המצב בצורה חיובית ולחפש את הזדמנויות הרכישה. "אם יש לכם זמן פנוי, זה זמן מצוין ללמוד ולחפש הזדמנויות נדל"ן".

בנוגע לזוגות צעירים שעדיין לא נכנסו לשוק, ברון טוען כי נכס מגורים הוא דבר שצריך לרכוש בשלב מוקדם, גם אם המחירים עולים. "אם אתה קונה דירה למגורים, אתה נכנס למשחק וזה טוב לך בטווח הארוך", הוא מסביר. למרות זאת, ברון מזהיר לא להיכנס להשקעות מסוכנות כמו קרקעות חקלאיות - שלדעתו אינן מהוות לעתים השקעה חכמה בטווח הקצר.

שמעון ברון לא מתרשם מההבטחות על ירידת מחירים בשוק הנדל"ן ומסביר ש"לאף אחד אין אינטרס שהמחירים ירדו". לדבריו, גם הממשלה לא רוצה לראות ירידת מחירים. לדבריו, הביקוש לדירות עדיין גדול, ועם הגידול באוכלוסייה הצפי הוא למחסור בהיצע של דירות בעתיד.

ומה לגבי השקעות בחו"ל? ברון מזהיר מסיכונים כמו תקלות בנכסים או בעיות בניהול, בעיקר כשמדובר בנכס הממוקם רחוק מהארץ. "השקעה בנדל"ן בארץ עדיפה. זו תחילת הדרך עבור צעירים", הוא אומר. "אם יש לך עודפים, אפשר להתחיל לחשוב על השקעות בחו"ל".

לסיום, ברון ממליץ על ליווי מקצועי בעת קניית דירה, ומדגיש את היתרונות של עבודה עם יזמים שמתמקדים במספר גדול של רכישות, מה שיכול להוריד את המחיר. "ככל שמקבלים יותר מידע ומבצעים סקר שוק בצורה מסודרת, אפשר להגיע לעסקאות אטרקטיביות יותר", הוא מסכם.