לכאורה, זו "צרה של עשירים": עבדתם קשה, חסכתם שקל לשקל, והגעתם להון עצמי של 300,000 ש"ח. אתם יודעים שלתת לכסף לשכב בעו"ש זו הדרך הבטוחה לשחוק אותו, ואתם רוצים לראות אותו גדל - כדי לחתן ילדים בכבוד, לצבור הון לדירת חלומות או פשוט לייצר שקט נפשי למשפחה.

אבל כאן מתחילה הבעיה.

הרשת מלאה בהבטחות נוצצות: ההוא מבטיח "אקזיט" מטורף בפריסייל, השני נשבע שרק התחדשות עירונית זה הדבר הבא, והשלישי מוכר חלומות על קרקעות חקלאיות (לא עלינו).

איך בוחרים נכון בתוך ים האפשרויות?

בפרק מיוחד באולפני ערוץ 7, היזם דביר דימרי וצבי קלטר מקהילת 'יותר נדל''ן משכל' מפרקים את השאלה הזו לגורמים ומסכמים במילה אחת: אסטרטגיה.

"ההבדל בין משקיע שבנה אימפריה לבין מי שנתקע עשור עם עסקה בינונית, הוא אף פעם לא "הדירה". הוא תמיד האסטרטגיה" אומר צבי קלטר. בלי ששאלת ה-'למה' ברורה אולי ה'מוצר' הוא טוב אבל לא בהכרח נכון לכם

בישראל יש 'אווירה' שנדל''ן הוא תמיד השקעה טובה, כולם רוצים בית, כולם מאמינים שנדל''ן זה אפיק ההשקעות הכי בטוח, וזה נכון. אבל רק אם יש לכם תכנית עבודה ברורה:

איך נכנסים לעסקה: הון עצמי, תזרים חודשי, ריביות

מהי אסטרטגיית היציאה? מתי מוכרים ואיך?

איך נראה תכנון המס - כדי שלא תשאיר את כל הרווח לרשות המיסים

מה "מבחן הריבית" שלך? (האם העסקה תחנק אותך כשהריבית תעלה?)

גם אחרי שבניתם אסטרטגיה - השאלה היא לא איזה מוצר הוא "הכי טוב", אלא מה עוזר לכם לישון טוב בלילה. אם אתם מחפשים ודאות או רווח, מה רמת הסיכון שאתם מוכנים לקחת - ולכמה זמן…

300,000 ש''ח הם התחלה מעולה, וצפייה בפרק הזה תעשה לכם סדר: מה מציע שוק הנדל''ן הישראלי, במה כדאי להשקיע בתכל'ס ואיך לבנות אסטרטגיה נכונה

