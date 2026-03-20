עם שובו לארץ בטיסת חילוץ מסבב הופעות בחו"ל, משחרר הזמר שמואל סינגל חדש בשם "אני מבורך".

השיר מבוסס על משנת חייו של סבו, הרב אפרים ז"ל, שנהג לומר, "אני כל כך מבורך!".

לדברי שמואל, סבו נהג לחזור על הביטוי למרות התמודדותו עם מחלה קשה, והדבר היווה עבורו השראה מרכזית ליצירה.

הוא הוסיף כי השיר מושפע גם מתורותיהם של רבי נחמן ורבי נתן מברסלב, ומבקש להזכיר את תחושת ההשגחה הפרטית והאמונה גם בזמנים מורכבים.

בתקופה הנוכחית, שבה ילדים ומבוגרים מוצאים עצמם שוב ושוב בדרכם למרחבים מוגנים, השיר מבקש להעניק נקודת אחיזה.

שמואל מסביר כי תקוותו היא שכל מי שישמע את השיר יצליח להרגיש את הטוב שבחייו ולהבין כי גם בתוך הקושי, הקדוש ברוך הוא טוב.

בין מילות השיר נכתב, "לא עזבת אותי אף פעם / בסוף כולם רק בני אדם / אז אני אבטח בך / ואשיר רק לך".