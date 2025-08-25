הזמר והיוצר שמואל פרדניק שוחח עם ערוץ 7 במסגרת כנס ג' באלול בבנייני האומה, לציון 90 שנה לפטירת הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל, וסיפר על החיבור האישי שלו לדמותו של הרב קוק.

"מאוד אהבתי את הספר שלו עם הכתבים האישיים - שם רואים שכל מילה היא כמו שירה. הוא גם כותב וגם שר באותו זמן. כתבתי שיר בהשראתו כבר בשיעור א' בישיבה. תמיד כשמזכירים את שמו אני מרגיש כנפי רוח, תחושה של יצירתיות רוחנית חזקה", משתף שמואל.

בכנס הזה הרגיש הזמר חיבור מיוחד לקהל. "אני מאוד אוהב את הקהל הזה, שיש בו המון אצילות נפש, ערכים טובים ויקרים וגם עוצמות של אנשי מעשה. בהופעה עכשיו הרגשתי כמה רוח יש בקהל. כשהם שרו יחד היה אפשר ממש להרגיש שהלב שלהם בוער.

יש קהל שאתה בא אליו לחגיגה ויש יש קהל שאתה בא אליו להתוועדות. הציונות הדתית זה קצת מהכול. בפועל אני פשוט עולה לבמה ואומר: השם, אתה תשיר - אני אהיה שופר", הוא מוסיף.

לדבריו, המוזיקה מאפשרת מרחב נשימה, דווקא בתקופה קשה כפי שעם ישראל חווה כבר יותר משנה וחצי. "תקופת מלחמה היא כזו שהראייה נעשית בה מאוד צרה ואנשים ממוקדים במיידי ובחיוני. המוזיקה מזכירה לנו שאנחנו יותר מבני אדם - אנחנו נשמות. יש לנו חזון גדול בארץ הזאת ובעולם כולו - ובאנו לעולם כדי לעשות דברים יותר גדולים ממה שאנחנו מדמיינים בתור עם ישראל".