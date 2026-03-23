ד"ר שרון אלרואי-פרייס בדמעות: הפסדתי חלק מהחיים של הילדים שלי מתוך "יהיה טוב", כאן 11

ד"ר שרון אלרעי-פרייס, מי שעמדה בחזית המאבק במגפת הקורונה כראש שירותי בריאות הציבור, העניקה אמש (ראשון) ריאיון פרישה חשוף בתכנית 'יהיה טוב' בכאן 11.

במהלך הריאיון, אלרעי-פרייס לא הצליחה לעצור את דמעותיה כשתיארה את המחיר המשפחתי ששילמה עבור התפקיד התובעני.

היא שחזרה רגע אחד שנחרת בזיכרונה, כאשר בנה התקשר אליה נרגש לספר לה דבר מה חשוב בדיוק ברגע שנאלצה להפקיד את הטלפון מחוץ לחדר הישיבות של קבינט הקורונה.

"קבינט קורונה בשלב הראשון היה שעות על שעות, עד אחרי חצות", סיפרה. "ואז ביום שישי אני באה ואני אומרת לו: 'רצית לספר לי משהו שהיה לך נורא חשוב', הוא אומר: 'אה אימא, לא משנה'".

בשלב זה של הריאיון, אלרעי-פרייס דמעה והוסיפה בכאב: "זהו, אני מפסידה חלק מהחיים שלהם. ובתוך כל הדבר הזה קוראים לי - רוצחת סדיסטית, נאצית".

היא הסבירה כי "זה היה רגע מאוד קשה. היו הרבה רגעים קשים, אבל זה הרגע שבו פתאום הבנתי איך ברגעים הקטנים, כשצריך אותי כאימא - אני לא יכולה להיות שם, כי אני בקבינט קורונה".