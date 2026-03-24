הממשלה אישרה הערב (שלישי) את הצעתו של שר התקשורת שלמה קרעי למינוי מועצה חדשה לרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו. ההרכב אושר לאחר שעבר את אישור ועדת המינויים.

בראש המועצה תעמוד ד"ר יפעת בן חי שגב, מומחית תקשורת ורגולציה שכיהנה בעבר כיו"ר מועצת הכבלים והלוויין.

המועצה החדשה מונה 15 חברים שעברו את אישור ועדת המינויים, וביניהם שמות מוכרים כמו עו"ד כנרת בראשי, הרב ד"ר חיים שיין, ועדי ארבל, סמנכ"ל פורום קהלת.

הרכב המועצה כולל שמונה נשים ושבעה גברים המייצגים מגוון רחב של קהילות בחברה הישראלית, בהן האוכלוסייה הערבית, החרדית, נכי צה"ל ואנשי תרבות.

חברי המועצה שאושרו: ד"ר יפעת בן חי שגב (יו"ר), עו"ד כנרת בראשי, הרב ד"ר חיים שיין, פרופ' משה כספי, יערית לובל בן שימול, אמיר עאסי, אהרון ביתן, עדי ארבל, ד"ר דנה רביב, אודליה פרידמן, יוני שמעוני, חן קדם מקטובי, ציפורה חלפון, ד"ר מרלין וניג ואורן ירמיהו לוי.

קרעי הבהיר כי המועצה ממונה על רקע רפורמת השידורים המקודמת בכנסת, "אני שמח לבשר על מינויה של הרשות השניה האחרונה במדינת ישראל. ברפורמת השידורים הנמצאת בהליך החקיקה בכנסת אנחנו מבטלים את הרשות השניה, מפסיקים את מעורבות הפקידות בתוכן, ופותחים את השוק לתחרות. עד אז, אנחנו מביאים מועצה אחראית, מגוונת, מנוסה, שתפקידה יהיה להיערך לעידן החדש, תוך ביצוע ההתאמות הנדרשות בתקופת הביניים. משימתה פשוטה: הפחתת רגולציה ופעילות לאור חוק השידורים שיעבור בקרוב, בעזרת ה'".

יו"ר המועצה הנכנסת אמרה, "אני מודה לשר, ד"ר קרעי, על האמון שנתן בי עם מינויי לתפקיד. אני רואה במינוי זה שליחות ואחריות משמעותית, ומחויבת לפעול במקצועיות, ביושרה ובשיקול דעת, תוך שמירה בלתי מתפשרת על האינטרס הציבורי".