אוריה סרוסי מנגן ביום הזכרון האחרון יצחק מלמד

תיעוד שפורסם הערב (שלישי) מציג פן נוסף באישיותו הרגישה של אוריה סרוסי, תושב הר ברכה שטבע למוות בנהר הירדן לאחר שניסה לחלץ את בנו שנסחף בזרם.

בסרטון שצילם יצחק מלמד נראה אוריה כשהוא מנגן בחליל צד בטקס יום הזיכרון האחרון. סרוסי היה בן 48 במותו והותיר אחריו שמונה ילדים.

סרוסי, שיצא לחופשה קצרה משירותו הצבאי, הבחין בבנו במצוקה וזינק לנהר כדי לחלצו. הילד הוצא לבסוף מהמים על ידי אחיו הגדול, אך האב נסחף בזרם החזק ונעלם.

אוריה התנדב לשירות מילואים, במסגרתו עסק בפיתוח פתרונות טכנולוגיים שנועדו לסייע בהצלת חיי לוחמים. עם קבלת ההודעה הקשה, צוותים מקצועיים של מועצת שומרון והיישוב הר ברכה מלווים את משפחתו והחברים בישוב.

חילוץ הגופה מהנהר כב"ה צפון

ארבעה צוותי כיבוי והצלה מתחנת גליל-גולן הוזעקו למקום ופתחו בסריקות אינטנסיביות לאורך גדות הנהר. לוחמי האש, יחד עם היחידה לחילוצים מיוחדים של מחוז צפון, איתרו את אוריה כשהוא מחוסר הכרה במרחק של מאות מטרים מנקודת היעלמותו.

החילוץ התבצע תחת תנאי שטח וזרימה מורכבים במיוחד, כאשר הצוותים נדרשו להיכנס לתוך המים הגועשים כדי להגיע אל האב ולהעבירו אל הגדה. זמן קצר לאחר שחולץ מהמים במצב אנוש והועבר לטיפול גורמי הרפואה, נאלצו הרופאים לקבוע את מותו.

ראש מועצת שומרון יוסי דגן ספד לאוריה וציין כי "אוריה היה לוחם בנשמתו, גם במילואים וגם בחייו האזרחיים, איש חסד וגבורתו האחרונה - כשקפץ ללא היסוס לנהר כדי להציל את בנו - היא עדות מזוקקת למי שהיה: אדם של מסירות נפש, אהבה ואחריות".

הוא הוסיף כי "השומרון איבד היום איש יקר, עמוד תווך למשפחתו ולוחם שהתייצב תמיד כשקראו לו. אנחנו מחבקים את המשפחה. צוות המועצה מלווה את הישוב וילווה את המשפחה בכל מה שיידרש. יהי זכרו ברוך".

צוות צח"י של היישוב הר ברכה הוציא הודעת תנחומים למשפחה, וציין כי "אוריה נכנס למים כדי לסייע והצליח לחלץ את הבן בשלום, אך כוחותיו לא עמדו לו וכוחות ההצלה במקום קבעו את מותו של אוריה".

ביישוב הוסיפו: "צוותי החירום של היישוב נמצאים בקשר עם המשפחה ומלווים אותה בשעה זו. על פרטי ההלוויה תצא הודעה בהמשך. אנו מחבקים את תהילה, הילדים ואחותו אורית קיים. בלע המוות לנצח ומחה ה' דמעה מעל כל־פנים".