קרן נויבך הגישה את התוכנית האחרונה רשת ב'

אחרי יותר מ-17 שנים, העיתונאית קרן נויבך הגישה היום (רביעי) את התוכנית האחרונה של "סדר יום" בכאן חדשות ברשת ב' - ונפרדה מהמאזינים בסיום שידור.

בדברי הפרידה שלה, נויבך חזרה לתחילת הדרך בשנת 2008, אז עלתה התוכנית לראשונה לאוויר, ותיארה את השנים הארוכות כמסע עיתונאי ואישי משמעותי.

היא הדגישה את האופי הייחודי של התוכנית, שניסתה לאורך השנים להביא זווית אחרת לסדר היום הציבורי - תוך מתן במה לנושאים ולאנשים שפחות זוכים לחשיפה.

נויבך התייחסה גם לשינוי שעברה כעיתונאית, וסיפרה כי בשנים האחרונות גבר אצלה הרצון להקשיב יותר, להעמיק בסיפורים ולפנות מקום לשיח מורכב וסבלני יותר.

לדבריה, הקצב המהיר של הרדיו היומי לא תמיד מאפשר את העומק הזה - והוביל להחלטה לסיים את התוכנית בפורמט הנוכחי. במקום זאת, היא צפויה להמשיך לעסוק באקטואליה במסגרת פודקאסט יומי חדש, שבו תתמקד בכל פעם בנושא אחד לעומק.

בדבריה הודתה לצוות שעבד לצידה לאורך השנים, למרואיינים הרבים שפתחו בפניה את סיפוריהם - ובעיקר למאזינים שליוו את התוכנית במשך קרוב לשני עשורים.

למרות הפרידה מהפורמט המוכר, נויבך הבהירה כי מבחינתה לא מדובר בסיום- אלא בתחילתו של פרק חדש בעשייה העיתונאית.