1. עשיתי טעות. ניסיתי לחסוך זמן וחטפתי כהוגן. הכל החל מהודעה תמימה בה אשתי ביקשה שארכוש לאורחים הבעל"ט - נקניקיות, לחמניות אצבע וירקות לסלט, לאיזון.

אמרתי בליבי: אקח עמי את החבר'ה הצעירים ואצוד שתי ציפורי זמן במכה רכה: 1. אשמור על הילדים ואתפס כמסייע לנוות הבית לנוח. 2. אביא את המוצרים המבוקשים כגבר חסון המסייע לתחזוקת המזון. היעד נבחר בקפידה: סופר-מרקט רחוק מהבית ככל האפשר - כדי להתמתג סופית כמספר אחת בתחום ההורות המעניק זמן איכות ארוך לילדיו, ללא פקפוק ובאותה נשימה ממלא את אשת נעוריו כוחות על הצומחים ממנוחה.

2. בדרכי אל השלימות הנכספת עם החבורה הצוהלת, הדחקתי את העובדה המשמחת שהקטנה הפכה לבת שלוש ורצונותיה העצמאיים על מצע עייפות נשמעים כעין אזעקה רמה שאינה מרפה עד כי תבוא התראת הרגעה. מול מדפי המטעמים בסופר נעצרה הנערה ורמזה ללא קול לגבי מבוקשה. עשיתי עצמי כגבר בתפקיד קריטי והתמסרתי לליקוט מוצרי הרשימה, אך לפתע פתאום שברי בכי הגיחו ממדפי המתוקים והסיחו את דעתי מהלחיצה המדיטטיבית לבחינת העגבניות. העילה: מכונת השטיפה המאיימת של הסופר הגיחה ממסדרון השימורים והפחידה את הקטנה. אחותה הגדולה נשאה אותה על כפיים בזמן שהסתובבתי סחור סחור כדי למצוא את שארית מבוקשי.

3. נמלטנו במהירות מהסופר המאיים עם ארבע שקיות ועם מנגינה חדשה בפיה של הקטנה. את הלחן איני זוכר. שם השיר היה קליט למדי: 'משהו טעים. גם המילים, כולן, היו דומות לשם השיר. למען הסר ספק, המילה 'רוצה' לא הייתה קיימת בו והלחן - נחת יהודית לאוזניים. מעין מנגינה חסידית שקשה לשנן משמיעה ראשונה על מצע טונים גבוהים עטופים בבכי אותנטי על צער השכינה, אני מניח.

4. כרבע שעה דבקה הנערה בניגון החסידי 'משהו טעים' שיצא מתוך תיבת תהודה עייפה. ייאמר לשבחה שהיא עשתה זאת בשארית כוחותיה, במסירות נפש. שום דבר לא סייע לעצור את סחף הלחן מלבד ברכת שהכול שבוששה מלהגיע. רצה הבורא והצלחתי להתעקש ולעמוד במשימת ההכלה הפעם עד תומה. בבית הכנתי לה טוסט פינוק ואקורד הבכי התחלף בצחוק. מותיר אותי מהורהר לגבי הדביקות שלי, שלנו, המבוגרים, ב'משהו טעים' ומאלחש חושים. עד כמה אנחנו נעולים על 'משהו טעים' (ולאו דווקא מזון), כזה שיאפשר לנו להיזרק - ולו לרגע - למעין אי נטול קיום שרק מלדמיין אותו אנחנו מתמלאים חלישות הדעת למרות כל הטוב הקיומי שיש לנו, גם בלעדיו. איך אני אומר לילדים כשאחד החבר'ה הצעירים עושה 'טעות' כלשהי? עזבו אתכם, זה ראש של ילד. אבל לפעמים, הילד הזה הוא אני.

