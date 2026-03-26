אביו של סמל ראשון אורי גרינברג, לוחם גולני בן ה-21 מפתח תקווה שנפל הלילה (חמישי) בדרום לבנון, סיפר בראיון לכאן רשת ב' על בנו.

"הוא היה ילד מיוחד במינו. תלמיד ולוחם מעוטר שהצטיין בכל דרך שבא הלך", ספד האב. "הוא לחם בעזה ובלנון, עוד חודשיים היה אמור להשתחרר".

הוא סיפר על אחת משיחותיהם האחרונות, שנערכה לפני כמה ימים. "הוא אמר 'אבא משעמם, אנחנו לא עושים כלום', השבתי 'שיהיה משעמם, הכול בסדר, רק תחזור'. היום ב-5:30 דפקו לנו בדלת. קיבלנו את הבשורה הקשה מכל".

ירון גרינברג ציין כי לאחר שחרורו מהצבא התעתד בנו להמשיך בתפקיד שליח בסוכנות היהודית, וביקש למסור כי אם יש ציווי אחרון שאורי מותיר אחריו במותו הוא שיהיה "קירוב לבבות לבבות ואהבת אחים בעם ישראל".

הבוקר התיר צה"ל לפרסום כי גרינברג נהרג בהיתקלות עם מחבלים בלבנון. בשעה 2:10 בלילה, לוחמי סיירת גולני נתקלו במחבלים מטווח קצר באזור שבו הם פועלים בדרום לבנון. סמ"ר גרינברג נהרג ולוחם נוסף נפצע קל מאוד ולא נזקק לפינוי. שאר הלוחמים בכוח הסתערו על המחבלים וחיסלו אותם. בצה"ל אומרים שנמשכות סריקות לאיתור מחבלים נוספים.