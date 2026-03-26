הותר לפרסום כי סמ"ר אוֹרי גרינברג, בן 21, מפתח תקווה לוחם בסיירת גולני נפל בקרב בדרום לבנון. הלוויתו תיערך בשעה 16:00 בהר המנוחות בירושלים.

התקרית בה נפל סמ"ר גרינברג ז"ל התרחשה בשעה 2:10. הכוחות זיהו מספר מחבלים במרחב בו פעלו. באירוע היתקלות עם המחבלים נהרג הלוחם.

בהיתקלות נפצע לוחם נוסף שטופל בשטח ולא נזקק לפינוי לבית חולים. הכוחות חיסלו חלק מהמחבלים וממשיכים בסריקות אחר מחבלים נוספים.

ראש העיר פתח תקווה ספד לגרינברג ז"ל, בן העיר. "אורי היה מטובי בניה של פתח תקווה, לוחם אמיץ בשירות סדיר, שיצא להגן על כולנו ולא שב. העיר כולה מרכינה ראש ומתייחדת עם זכרו", כתב. "בשם תושבי פתח תקווה, אני שולח את תנחומיי העמוקים למשפחתו היקרה, ומחבק אתכם בשעה הקשה הזו. תנחומים לקהילת בית ספר אדר, שאורי היה מבין בוגריה. נזכור אותו תמיד בגאווה ובתודה. אורי יובא למנוחות היום בשעה 16:00 בהר המנוחות בירושלים. יהי זכרו ברוך".

צה"ל דיווח הבוקר כי קצין לוחם נפצע באורח בינוני מרסיסי ירי של כוח צה"ל בדרום לבנון, ופונה לקבלת טיפול רפואי.

במקרה אחר נפגע לוחם צה"ל באורח בינוני מהיפותרמיה במהלך פעילות בדרום לבנון. מלבדו, נפגעו קצינה ו-13 לוחמים נוספים, גם הם מהיפותרמיה.

אמש נפצע קשה לוחם מירי פצצת מרגמה לעבר הכוחות בדרום לבנון. לצדו נפצעו קצין ושני לוחמים שמצבם מוגדר קל. גם הם פונו לבית חולים ומשפחותיהם עודכנו.

אתמול הודיע צה"ל כי באירוע נוסף חייל מילואים נפצע קשה מירי רקטות לעבר הכוחות בשטח לבנון. מלבדו נפצעו קל גם חייל נוסף - ומג"ד במילואים. שלושתם פונו לקבלת טיפול בבית חולים.