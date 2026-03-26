הוועד האולימפי הבינלאומי החליט ביום חמישי כי נשים טרנסג'נדריות, שנולדו כגברים ביולוגיים, לא יוכלו להתחרות יותר החל מאולימפיאדת לוס אנג'לס בשנת 2028.

ההחלטה גם קובעת כי כל הספורטאיות המעוניינות להתחרות בקטגוריית הנשים באולימפיאדות עתידיות יצטרכו לעבור בדיקת גנים חד פעמית, על מנת לוודא את מינן הביולוגי המקורי.

נשיאת הוועד האולימפי הבינלאומי, קירסטי קובנטרי, אמרה כי ההחלטה התקבלה לאחר ייעוץ של רופאים מומחים, וכי מדובר בתחרות לא הוגנת בין נשים שנולדו כגברים, לנשים ביולוגיות.

"כספורטאית לשעבר, אני מאמינה בכל ליבי בזכותן של כל הספורטאיות האולימפיות לקחת חלק בתחרות הוגנת. המדיניות עליה הכרזנו מבוססת על מדע והובלה על ידי מומחים רפואיים", אמרה קובנטרי.

לדבריה, "במשחקים האולימפיים, אפילו הפערים הקטנים ביותר יכולים להיות ההבדל בין ניצחון לתבוסה. לכן, ברור לחלוטין שלא יהיה זה הוגן שגברים ביולוגיים יתחרו בקטגוריית הנשים. בנוסף, בענפי ספורט מסוימים זה פשוט לא יהיה בטוח. יש להתייחס לכל ספורטאי בכבוד, וספורטאים יצטרכו לעבור בדיקות גנים רק פעם אחת בחייהם".

ספורטאיות טרנסג'נדריות שנולדו כגברים יוכלו להתחרות במקצועות האולימפיים בקטגוריית הגברים. בשנים האחרונות התחוללה סערה לאחר שמספר ספורטאיות טרנסג'נדריות התחרו מול נשים בתחרויות חשובות, מה שהוביל טענות רבות מצד נשים ביולוגיות כי מדובר ביתרון לא הוגן.