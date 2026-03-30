משטרת ישראל אישרה מתווה תפילה בכנסיית הקבר, בתיאום עם נציג הפטריארך הלטיני.

בהודעת המשטרה נמסר כי בהערכת מצב שקיים אתמול (ראשון) בערב מפקד מחוז ירושלים, ניצב אבשלום פלד יחד עם מפקד מרחב דוד נצ"מ דביר תמים ובתיאום עם נציג הפטריארך הלטיני, מתוך כוונה לאפשר לכלל העדות הנוצריות את חופש הפולחן בכנסיית הקבר, אושר מתווה תפילה מצומצם.

משטרת ישראל הבהירה כי ההגבלה במקומות הקדושים ללא מרחב מוגן תקני, ובהם כנסיית הקבר, נובעת מהנחיות פיקוד העורף ומתוך דאגה לשלומם של המתפללים.

בהודעה צוין כי גם רחבת הכותל וגם הר הבית סגורים לכניסת מתפללים, וזאת בשל הדאגה לשלום הציבור.

המהלך מגיע לאחר שמשטרת ירושלים מנעה מהפטריארך הלטיני, הקרדינל פיירבטיסטה פיצאבלה, להיכנס לכנסיית הקבר לציון "יום ראשון של הדקלים".

התקרית עוררה גל של גינויים בינלאומיים. שגרירות ארה"ב פנתה למשרד החוץ לקבלת הבהרות, וראש ממשלת איטליה, ג'ורג'ה מלוני, הגדירה את הצעד כ"פגיעה במאמינים". זמן קצר לאחר מכן, זימנה איטליה את שגריר ישראל ברומא לשיחת נזיפה.

הפטריארכיה הלטינית וקוסטודיית ארץ הקודש פרסמו מוקדם יותר הצהרה משותפת ונוקבת, בה נכתב כי מדובר בתקדים חמור: "בפעם הראשונה זה מאות שנים, נמנע מראשי הכנסייה לחגוג את המיסה. זהו חוסר התחשבות ברגשותיהם של מיליארדי מאמינים הנושאים עיניהם לירושלים".

בעקבות התקרית, הודיע משרד ראש הממשלה כי לאור קדושת השבוע שלפני חג הפסחא, זרועות הביטחון מכינות תוכנית שתאפשר למנהיגי הכנסיות להתפלל באתר הקדוש בימים הקרובים תחת אבטחה והגבלות מותאמות.

"יום ראשון של הדקלים" מציין את עלייתו של ישו לירושלים, ובשל המלחמה בוטלה גם התהלוכה המסורתית מהר הזיתים המושכת מדי שנה אלפי משתתפים.