קפטן הפועל חדרה, מנשה זלקה, מצא את עצמו במרכזה של סערה בינלאומית ברשתות החברתיות, אך נראה כי הלוחם במילואים רחוק מלהתרגש.

הסערה פרצה לאחר שזלקה תועד במהלך פעילות מבצעית כשהוא משגר מטול רימון לעבר יעד של ארגון הטרור חיזבאללה.

התיעוד צבר מיליוני צפיות ברחבי העולם הערבי ועורר גל של קריאות נגד הקשר, כולל דיווחים בתקשורת הערבית וברשת "אל-ג'זירה". בראיון ל"ערוץ הספורט", הגיב זלקה למתקפות בביטול מוחלט.

"אל-ג'זירה מטיפים לנו מוסר נגד הלוחמים שלנו? לא ייאמן", אמר זלקה בנחרצות. "אני עושה מילואים מ-2016. אנחנו חיילי צה"ל שנלחמים נגד מחבלי חיזבאללה. טוב שהאימהות שלהם יבכו ולא שלנו - זה חלק ממלחמה. אנחנו צריכים להגן על יישובי הצפון שהם בעיקר סובלים מהחיזבאללה".

זלקה הבהיר כי התגובות בעולם הערבי אינן מעסיקות אותו: "התיעוד? לא מעניין אותי בכלל. לא מתרגש מאל גז`ירה ולא מדברים ברשתות של התקשורת הערבית. למי שמשתף פעולה עם מחבלים אני צריך לחשבן? אני לא סופר אותם".

בתגובה לקריאות שנשמעו להשעותו מפעילות בכדורגל המקצועני בעקבות הסרטון, הפגין הקשר ביטחון מלא במוסדות הספורט בישראל, "אני בטוח ששינו זוארץ יגן עליי, אני לא מודאג מזה. יש לי את הגב גם של עם ישראל. אני אמשיך בדרך שלי".