עבור רובנו, ההכנות לפסח מסתכמות בניקיונות וקניות בשבועות האחרונים, אך עבור סא"ל אורטל גביש, ראש תחום השברת מזון במרכז ההספקה המטכ"לי, מדובר בפרויקט לאומי שהחל כבר בחודש יולי האחרון.

השנה, בעיצומה של מלחמה עצימה, האתגר להאכיל מאות אלפי חיילים בסדיר ובמילואים - בחדרי האוכל הממוגנים, במוצבים הנידחים ובתוך רצועת עזה ולבנון - הפך למבצע צבאי לכל דבר.

"אנחנו במרכז ההספקה המטכ"לי נערכים לפסח הרבה מאוד זמן מראש", מספרת סא"ל גביש. "באזור יולי-אוגוסט אנחנו כבר מתחילים להיערך לפסח. המענה כולל מתווה למי שנמצא בתוך חדרי האוכל, ומי שנמצא מחוץ למטבח כגון במנות קרב מיוחדות לחג. בתוך צה"ל, בתוך חדרי האוכל, יש לנו את כל המוצרים הכשרים לפסח ללא חשש קטניות. עבור הלוחמים שלנו יש לנו גם מנות נלוות וגם מנות שמותאמות לאנשי החי"ר שלנו, ביניהם קבנוס, טונה וכל המוצרים האפשריים - בין אם זה חטיפים מתוקים או מלוחים שכשרים לפסח".

סא"ל גביש מדגישה כי המערכת עברה מהפכה של ממש: "למוצבים יש לנו מוצרים מהירים להכנה כגון חציל ממולא בשר שאפשר להכין ממנו תבשיל מוסקה, ארטישוק ממולא שאפשר להכין איתו תבשיל פשוט מאוד, קציצות דגים, דג סלמון - כל המוצרים שבעצם אפשר להוסיף להם רוטב ולהגיש עבור המוצבים".

הדגש המרכזי הוא על הלוחמים בקצה המבצעי. עבורם פותחו מנות נלוות הכוללות חטיפי חלבון, קבנוס, טונה, ואפילו "פינוקים" לאנרגיה כמו סוכריות גומי כשרות לפסח. "למטבחים שלנו יש תפריט מאוד עשיר, בין אם זה כלל סוגי הדגים, בשר, פרגיות וקציצות. ללוחמים שלנו יש מתווה שמותאם תזונתית וכשרותית כדי לתת להם את התחזוק היומי שלהם - בין אם זה חטיפי חלבון, קבנוס, טונה וחטיפים מלוחים. רצינו שיהיה להם קצת אנרגיה, ואפילו יש לנו סוכריות גומי שכשרות לפסח, שיהיה גם מתוק וגם ייתן אנרגיה".

סוגיית הקטניות מקבלת מענה דיפרנציאלי: בעוד שבמטבחי הבסיסים האוכל הוא ללא חשש קטניות, ללוחמים בתוך לבנון ועזה מותרות מנות הכוללות קטניות, אם כי המערכת משתדלת לספק לחמניות כשרות לפסח ללא חשש קטניות לכולם.

אחד הפרטים המפתיעים בראיון הוא המעורבות האישית של סא"ל גביש בתהליך הפיתוח של המנות. עבורה, ניהול המבצע אינו מסתכם בטבלאות אקסל ובחוזי רכש. "לי חשוב שמה שמגיע לתוך המטבח הצה"לי ברמה האישית, שאני אדע שהתפריט באמת מותאם גם ליכולות הבישול וגם שהמוצרים באמת איכותיים. אז לדוגמה לקחנו את המוצרים המהירים להכנה, הכנו ארטישוק ממולא, לקחנו את בשר האסאדו והכנו ממנו גם בשר מפורק וגם נתח עם ממרח בטטה, וקציצות דגים עם רוטב. בקיצור - תפריט עשיר. יש לנו גם ספר מתכונים שערכנו ביחד עם מינהל ההזנה, שהם שותפים מלאים".

כאמא לחיילת בעצמה, היא מבינה היטב את הערך הרגשי של האוכל. "אנחנו לא פוסחים על שום דבר כדי לתת את ההרגשה של הבית. גם אני אמא לחיילת ורוצה שבסוף יהיה את המענה הטוב ביותר".

ההתרגשות בקולה של סא"ל גביש ניכרת כשהיא מדברת על המשמעות הלאומית של תפקידה. "אני יודעת שכשאני אשב לארוחת החג, אני אדע שעשינו עד כמה שניתן לתת תחושה של בית. אנחנו במלחמה עצימה, והתקופה הזו חייבה אותנו להמציא את עצמנו מחדש. הקפיצה הזו לפסח במלחמה לא תוכננה, והיתרון של הגמישות המחשבתית והרכישתית ביחד עם ייצור מתווה שלם - זו אופרציה שאיתה ננצח".

גם בשגרה, תחום המזון בצה"ל חותר להתחדשות מתמדת. סא"ל גביש מספרת על התאמת הטעמים לדור הצעיר: "כל הזמן צריך להתאים את עצמך, אפילו לשנות טעם. קח לדוגמה את חטיפי החלבון - יש חטיף אמריקאי ויש ישראלי. אנחנו מביאים טעמים שונים ושואלים את הלוחמים מה הם אוהבים ומה הם רוצים שנוסיף. גם בקבנוס, הבאנו ביף ג'רקי - החשיבה היא באמת על הלוחמים. הדבר היפה שהיה לי זה שקיבלתי צילום של לוחמים על נמ"ר שאמרו תודה עם אשכול ענבים ואננס ביד. כאן תחושת הגאווה".

עבורה הקפדה על תוצרת חקלאית ישראלית היא ערך עליון, שנוגע גם לשורשיה האישיים. "אנחנו מקפידים על חקלאות ישראלית כחול-לבן. זה משהו שנוגע אלי כי אני באה מבית של חקלאים, אבל גם כי בסוף אתה רואה שזה הגיע ללוחם בקצה".

לסיום, היא מתייחסת לאחת המורכבויות הגדולות של העשור האחרון: הרגישויות למזון. "יש לנו מענה ייחודי לטבעונים עם מנות קרב ומנות מתחממות, חמגשיות אישיות לצליאקים, ובפרט בפסח תפריט חגיגי. הלחמניות של פסח הן ללא גלוטן, ויש לנו מענה לחרדים ולצמחונים. השוס הגדול יהיה לאחר הפסח - מארז לאלרגיים בלבד עם מוצרים שרכשו עבורם במיוחד - כי גם בהם אנחנו רוצים לגעת".

כשהיא נשאלת על התחושות האישיות לפני החג, היא מסכמת: "זה באמת מרגש. אני יודעת שעשינו הכל כדי שכל חייל, איפה שלא יהיה, ירגיש שהוא חלק מהמשפחה הגדולה של צה"ל ושל עם ישראל".