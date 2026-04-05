ראש הממשלה בנימין נתניהו הצטרף הערב (ראשון) לביקורת הציבורית הנוקבת נגד החלטת בית המשפט העליון לאפשר הפגנות בכיכר הבימה בתל אביב, בעוד רחבת הכותל המערבי נותרת ריקה למחצה תחת הגבלות ביטחוניות מחמירות.

"לא יאומן", פתח נתניהו את דבריו בהתייחסות לאפליה בין המפגינים בשמאל לבין הציבור המבקש לפקוד את המקומות הקדושים.

"בזמן שיהודים מוגבלים בחג בתפילה בכותל, בג"ץ אישר הפגנת שמאל בתל אביב. חופש מחאה הוא חשוב, אבל חופש תפילה חשוב לא פחות".

ראש הממשלה הדגיש כי במצב של מערכה צבאית פעילה, השיקול המקצועי-ביטחוני חייב לגבור על כל שיקול אחר. "בזמן מלחמה מי שקובע את סידורי הביטחון זה רק פיקוד העורף", הבהיר נתניהו, כשהוא רומז לכך שהתערבות בג"ץ במתווה ההתקהלויות מסכנת את שלום הציבור ויוצרת חוסר שוויון.

מוקדם יותר הערב התקיים דיון בבית המשפט העליון, בשבתו כבג"ץ, בעתירה המבקשת לאפשר את פתיחת הכותל המערבי והר הבית לכניסת מאות מתפללים.

"ברור שהכל עניין של איזונים", אמר במהלך הדיון נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית. "צפיתי בשידור החי של ברכת כהנים, והיה מביך לראות את הכותל, ציפור הנפש של העם היהודי, עומד ריק".

יחד עם זאת, סייג השופט ואמר כי יש לבחון את ההבדלים המבצעיים בין המיגון בחניון הבימה לבין רחבת הכותל הפתוחה.

המשטרה הציגה בדיון מתווה המאפשר כניסה של קבוצות בנות 150 מתפללים בו-זמנית, תוך התחייבות לפינוי מהיר בעת הישמע אזעקה. המתווה זוכה לגיבוי מהשר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, למרות הסתייגותו מעצם קיום התקהלויות בעת הזו.

מנגד, נציגי פיקוד העורף הציגו עמדה קשיחה יותר. לטענתם, לאור העובדה שבאזור הכותל קיימים רק שני מרחבים מוגנים המסוגלים להכיל עשרות בודדות של אנשים, לא ניתן לאשר כניסה של יותר מ-100 מתפללים בכל רגע נתון. המטרה היא להבטיח שכל הנמצאים ברחבה יוכלו להגיע למחסה בתוך זמן ההתרעה הקצר.