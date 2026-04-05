ההתנצלות של זיו אגמון באדיבות המצולם

ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע הערב (ראשון) כי דוברו וממלא מקום ראש הסגל, זיו אגמון, יסיים את תפקידו בימים הקרובים.

בהודעה רשמית מטעם נתניהו נמסר כי מחליפו יהיה עדו נורדן, אשר נמצא כבר בעיצומו של הליך קליטה למשרד ראש הממשלה.

ההודעה מגיעה שעה קלה לאחר שנתניהו ניסה לגבות את אגמון ולקרוא למחילה ברוח ליל הסדר, ניסיון שנתקל בחומה בצורה של התנגדות מצד חברי כנסת בליכוד שסירבו לעבור לסדר היום על האמירות הגזעניות שנחשפו ב"חדשות 12".

נתניהו הודיע מוקדם יותר כי הוא מקבל את התנצלותו של אגמון על האמירות הגזעניות והבוטות וביקש ממנו להישאר בתפקידו עד שיימצא מחליף, בשם ה"יציבות השלטונית".

"קיבלתי את התנצלותו של זיו אגמון", הצהיר ראש הממשלה. "הדברים שיוחסו לו לא היו צריכים להיאמר, וטוב שנאמרה עליהם התנצלות ברורה. בעת הזאת מדינת ישראל ניצבת בפני אתגרים כבדים, והאחריות מחייבת יציבות ורציפות תפקודית".

נתניהו יצא להגנתו של הדובר: "אני מכיר את זיו תקופה ארוכה, ולא נחשפתי מצדו לכל גילוי של גזענות. ההפך הוא הנכון. מתוך ההיכרות העמוקה שלי עם פועלו, מקצועיותו ונאמנותו למדינה, ביקשתי ממנו להמשיך בתפקידו עד שיימצא לו מחליף ראוי".

נתניהו בחר להשתמש במוטיבים מחג הפסח כדי להסביר את החלטתו: "בליל הסדר אנו פותחים את הדלת ואומרים: 'כל דכפין ייתי וייכול'. המילים הללו מזכירות לנו כי עם חזק הוא עם שיודע לעמוד על עקרונותיו, אך גם לפתוח את ליבו, למחול ולסלוח. הדברים נאמרו. ההתנצלות התקבלה. הציבור שמע. כעת האחריות של כולנו היא להניח את הנושא מאחורינו ולהמשיך יחד קדימה, למען ביטחון ישראל ואחדות העם. בעוצמה משותפת ובאחדות עמנו, נמשיך יחד לנצח".

החלטת נתניהו שלא לפטר את אגמון לאלתר נתקלה בחומה של זעם מצד חברי מפלגתו. ח"כ דן אילוז שיגר אזהרה חריפה: "נגמרו הימים שבהם אנחנו, צאצאי יהדות מרוקו המפוארת, מרכינים ראש בפני קומץ מתנשאים. לבורות ולהתנשאות כזו אין מקום בלשכת ראש הממשלה. השארתו של אגמון בתפקיד תהווה תמרור אזהרה לכל מרוקאי לקראת הבחירות הבאות, וצעד שעלול להבריח את הציבור שהוא הלב הפועם של הליכוד למחוזות אחרים. אדוני ראש הממשלה, אל תיקח אותנו כמובן מאליו ופטר אותו לאלתר".

גם השר עמיחי שיקלי תקף: "זיו אגמון לא ראוי לתפקיד ראש סגל! זה היה נכון טרום חשיפת האמירות האומללות שלו, וזה נכון שבעתיים אחרי שנחשפו האמירות העלובות שלו. לטובת הצלחתך רה"מ ולטובת הצלחת התנועה שים בעמדה הקריטית הזו אדם ראוי ללא רבב".

ח"כ אלי דלל, שזכה לכינוי "כלומניק" בפי אגמון, תהה: "אדוני ראש הממשלה, אם קיבלת את התנצלותו של זיו אגמון, מדוע בכלל צריך להחליף אותו?! ואם צריך להחליף אותו, שום טיעון של צורך ביציבות לא יכול להצדיק הישארות של אדם כזה בתפקיד אפילו לא לדקה נוספת. אני מבקש ממך להתייחס אלינו באופן יותר רציני".

סגן יו"ר הכנסת ח"כ אליהו רביבו תקף: "אי אפשר לירוק לנו בפנים ולהסביר שזה גשם! בשבוע האחרון אני מקבל מאות פניות מבוחרי ליכוד בני עדות המזרח שסרבו להאמין שאדם שפל כזה יקבל גיבוי מלמעלה. אני חוזר ואומר כל מי שיבחר להשאיר אותו בסביבתו או כשלוחו חושב כמותו, נקודה. אמשיך להאבק את המאבק של בוחרי הליכוד כדי לוודא שאדם כזה לא יישאר בשום עמדת השפעה היום או בעתיד".

באופוזיציה לא נשארו חייבים. יאיר לפיד מסר בתגובה: "נתניהו שוב הוכיח שהגזענים הכי גדולים במדינה נמצאים בלשכת ראש הממשלה. בושה וחרפה. עליבות שאין כמותה".

כאמור, אחרי הלחץ הכבד בתוך תנועת הליכוד והזעם הציבורי הודיע נתניהו על מינוי חדש ועל פרישתו של אגמון.

לפני כשבוע וחצי פורסמו ב"חדשות 12" אמירות חסרות תקדים בחומרתן של אגמון, כשהוא תוקף בחריפות גזענית את מצביעי וחברי הכנסת של הליכוד, מזלזל בשרים ובבני משפחת נתניהו, וקובע כי כהונת ראש הממשלה חייבת להסתיים.

בהקלטות נשמע אגמון מתבטא באופן פוגעני כלפי יוצאי עדות המזרח: "עכשיו אנחנו יודעים מאיפה המרוקאים שלנו הגיעו. מאפריקה. בבון זה קוף". הוא לא עצר שם ותקף אישית חברי כנסת ממפלגתו: "ואטורי זה בבון, רביבו מרוקאי מפגר. אלי דלל כלומניק. חבל שאי אפשר לשריין את כל הרשימה ולגמור את הפריימריז".

אגמון לא חסך בביקורת גם מראש הממשלה עצמו: "ביבי סיים. השאלה אם תישאר מדינה. הוא חייב ללכת הביתה... מדינה גמורה".

הוא אף התייחס לבנו של רה"מ, יאיר נתניהו: "יאיר הגיע למשרד החוץ והכריח את אלי כהן להוציא לו דרכון דיפלומטי, למרות שאין לזה שום הצדקה". גם על רעיית רה"מ אמר: "חברות הכנסת הטיפשות מבינות מול שרה שרק חנופה עובדת".

על מפלגת ש"ס הוא אמר: "ש"ס - רק לקחת כסף הם יודעים המפלגה הזאת".