הזמר והיוצר עמירן דביר משיק סינגל חדש בשם "למענך עשה", לכבוד חג הפסח, בשיתוף פעולה עם הזמר החסידי אהרל'ה סמט והמפיק והמוזיקאי גדעון לוין.

לדברי דביר, מדובר באחד הלחנים האישיים והמיוחדים ביותר שיצר: "זה הלחן הכי חסידי ומרגש שיצא לי להלחין. כנראה שקיבלתי אותו במתנה מלמעלה, בזכות התנהגות של לפנים משורת הדין שקשורה לשיר הזה. התנהגות שנראתה לקב"ה כמה אמונתי בו פשוטה וחזקה מאד".

לצד הביצוע המשותף, יש גם נגיעה משפחתית: יונתן, בנו של דביר, מתופף בשיר - בפעם השנייה לצד אביו, לאחר שהשתתף גם בשיר "להיות אהוב".