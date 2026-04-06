מפקד חטיבת הנח"ל, אלוף-משנה אריק מויאל דובר צה"ל

סגירת מעגל בדרום לבנון: לוחמי חטיבת הנח"ל, הפועלים בימים האחרונים בעומק השטח הלבנוני, הצליחו לחסל את שלושת המחבלים האחראים לנפילתם של ארבעת לוחמי סיירת נח"ל בקרב הקשה בראשית השבוע.

הלוחמים שנפלו, סרן נועם מדמוני ז"ל, סמל-ראשון בן כהן ז"ל, סמל-ראשון מקסים אנטיס ז"ל וסמל-ראשון גלעד הראל ז"ל, הותירו חלל עמוק בחטיבה.

אמש, במהלך קרבות פנים אל פנים שניהלו כוחות החטיבה במרחב, חוסלה חוליית מחבלים. לאחר בדיקה מודיעינית מדויקת, אומת כי מדובר באותם מחבלים שביצעו את המארב הקטלני נגד לוחמי הסיירת.

מפקד חטיבת הנח"ל, אלוף-משנה אריק מויאל, התייחס לסגירת המעגל המהירה מתוך לב זירת הלחימה: "חטיבת הנח"ל נלחמת כבר מספר ימים במרחב הצפון. אנחנו נתקלים בלא מעט מחבלים, משמידים אותם, משמידים תשתיות ומוצאים הרבה מאוד אמל"ח. המשימה שלנו ברורה - להגן על תושבי הצפון".

בדבריו התייחס המח"ט למחיר הכבד ששילמה החטיבה: "לצערי שילמנו מחיר כבד בימים האחרונים עם נפילתם של ארבעה לוחמי הסיירת. הצלחנו להרוג את אותם מחבלים ולהמשיך להשמיד פה את התשתיות".

כוחות צה"ל בדרום לבנון ממשיכים לפעול במרץ במטרה להבטיח את ביטחון תושבי הצפון. במסגרת הפעילות מאתרים הכוחות מחסני אמל"ח בלב אוכלוסייה אזרחית ותשתיות טרור תת-קרקעיות מושמדות בזו אחר זו.