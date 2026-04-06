שר הביטחון ישראל כ"ץ והשר לשיתוף פעולה אזורי דודי אמסלם סיכמו על מינויו של בועז לוי ליושב ראש דירקטוריון התעשייה האווירית, לאחר שנה וחצי של שיתוק ניהולי בצמרת.

המינוי מגיע לאחר מאבקים פוליטיים ממושכים שמנעו את איוש התפקיד הקריטי בחברה המעסיקה אלפי עובדים ואחראית על הפרויקטים האסטרטגיים ביותר של מדינת ישראל.

לוי מכהן כיום כמנכ"ל החברה והוא נחשב לאחד האדריכלים המרכזיים של מערכת ההגנה האווירית "חץ".

לוי הקדיש למעלה מעשור מחייו המקצועיים לפרויקט החץ, שם כיהן כמהנדס, כמהנדס הראשי של הפרויקט ובהמשך כראש הפרויקט כולו.

המינוי מגיע לאחר תקופה ממושכת שבה לא אויש התפקיד, על רקע חילוקי דעות בין הדרג הפוליטי. בין היתר, נעשו ניסיונות לקדם מועמדים אחרים - בהם שגריר ישראל לשעבר באו"ם גלעד ארדן ופרופ' גבי סרוסי - אך אלו לא הבשילו.

ההחלטה למנות את לוי נועדה להביא ליציבות ניהולית בחברה, המעסיקה אלפי עובדים ואחראית על פרויקטים אסטרטגיים מרכזיים עבור מדינת ישראל.

בנוסף, המהלך צפוי לקדם את תוכנית המדינה להנפקת התעשייה האווירית בבורסה בתל אביב, במסגרתה מתוכננת מכירה של כ-30% ממניות החברה לפי שווי מוערך של 80 עד 100 מיליארד שקל.

עם כניסתו של לוי לתפקיד היו"ר, צפויה החברה למנות מנכ"ל חדש במקומו - כאשר לפי הערכות, המינוי יגיע מתוך שורות הארגון.