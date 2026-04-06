עם גיוסו לצה"ל לרבנות הצבאית, הזמר וכוכב הרשת יוחאי אביטן משחרר סינגל חדש - "בן טוב".

השיר, הרביעי במספר של אביטן, עוסק במסע פנימי של התמודדות, חיפוש עצמי ורצון להשתפר, תוך שילוב בין חולשות אישיות לבין אמונה בכוחות הפנימיים.

במילות השיר מתאר אביטן שנים של חיפוש אחר שקט, לצד תחושת כישלון וטעויות - אך גם תקווה להתקדמות ולמציאת דרך: "בתוך הטירוף הזה / בעולם כזה אני רץ / אבל לא לבד".

עוד עולה בשיר המסר של לקיחת אחריות אישית והפחתת תלות בסביבה: "לא תולה יותר תקוות באחרים / הפעם זה תלוי רק בי".

הסינגל החדש יוצא על רקע תקופה משמעותית עבור אביטן, שהצטרף לשירות בצה"ל - צעד שמסמל עבורו פרק חדש גם בחיים האישיים וגם ביצירה.