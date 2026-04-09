ג'מאל זחאלקה, יו"ר ועדת המעקב העליונה של ערביי ישראל, מסמן את המאבק על האדמה כמוקד הסכסוך בין ערביי ישראל לבין הרשויות.

במאמר באתר החדשות הערבי-ישראלי "אל-ג'רמק" כתב זחאלקה כי "יום האדמה הנצחי", אותו ציינו הפלסטינים בסוף חודש מרץ, מדגיש כי "האדמה הייתה ונשארה הסוגיה המרכזית של העם הפלסטיני, שזהותו הלאומית התגבשה בתוך מאבק על האדמה והגנה על קיומו עליה".

לדברי זחאלקה, מאז אירועי יום האדמה ב-1976, המאבק על האדמה הולך ומסלים על רקע "ההתנגשות הבלתי נמנעת" בין מדיניות "גזילת האדמות" לבין הנחישות של הפלסטינים להגן על אדמתם.

הוא ציין כי "יום האדמה" מייצג קונצנזוס לאומי בקרב ערביי ישראל, והוא בא לידי ביטוי ברוח של אחדות בלחימה למען מימוש זכויותיהם.

עוד אמר כי המאבק על האדמה החל עם תחילת ההתיישבות הציונית ב"פלסטין", ומהות המאבק לא השתנתה ברבות השנים, שכן מדובר ב"התנגשות בין אלה שמגנים על אדמתם, אותה ירשו מאבותיהם ואבות אבותיהם, לבין פרויקט קולוניאלי-התיישבותי שביסודו עקירה והחלפת אוכלוסייה שמטרתו לגזול את אדמתם, להעביר אותם ממנה ולהושיב מתיישבים חדשים במקומם".

"עבורנו, כפלסטינים, ההגנה על האדמה היא הגנה על הקהילה, על הקיום, על ההישרדות ועל הכבוד", כתב זחאלקה. "במאבק זה אנו שואבים את רוח יום האדמה ומתנהלים לפי משמעויותיו. אין לנו ברירה אלא לעמוד איתן, והתקווה נותרת בלב הנערים והנערות של פלסטין".