העיתונאית חן ליברמן, כתבת תוכנית התחקירים "עובדה", מצטרפת לכאן תאגיד השידור הישראלי ולצוות התוכנית "זמן אמת".

ליברמן תגיש את התוכנית לצד סולימאן מסוודה ותשמש גם כעורכת כתבות ותחקירים. אליה תצטרף גם העיתונאית החוקרת והבמאית שני חזיזה.

השתיים מצטרפות לצוות הכולל את רוני זינגר, שזכתה לאחרונה בפרס המכון הישראלי לעיתונות, ואבי עמית.

ליברמן מביאה עמה ניסיון עשיר בתחום התחקירים והדוקו. בעברה כיהנה בצוות התוכנית "המקור" (ערוץ 10 ורשת 13), ובשנים האחרונות ב"עובדה" (קשת 12).

בין עבודותיה הבולטות: חשיפת "הסודות של בית השנטי", תחקיר המתקפה על מוצב "פגה" ב-7 באוקטובר, וסיפור חילוצה של אורי מגידיש. היא מגישה בין היתר את יומן הערב עם ישי שנרב בימי חמישי בכאן חדשות ברשת ב'.

לצד ליברמן, מצטרפת לנבחרת כאמור גם שני חזיזה, עיתונאית חוקרת וזוכת פרס סוקולוב, שפעלה אף היא במערכת "עובדה".

חזיזה חתומה על סדרות דוקומנטריות מצליחות ב"כאן", ביניהן "האטום ואני", "פולארד", והמיני-סדרה "רב הנסתר".

ליברמן מסרה: "אני יוצאת לדרך חדשה עם צוות העיתונאים המעולה של 'זמן אמת' בכאן, מלאה בסקרנות גדולה ורצון עז להביא לצופים את הסיפורים הכי חשובים ומרתקים, ובישראל של ימינו - לא חסרים כאלה".

חזיזה הוסיפה: "אני שמחה להצטרף למערכת 'זמן אמת' ולצוות המצוין שלה, ולקחת חלק בעשייה עיתונאית משמעותית נחושה ובלתי מתפשרת".