בעמדת השידור של ערוץ 7 ביריד הספרים השנתי של מוסד הרב קוק, מספר הרב ד"ר חיים טלבי על שני ספריו העוסקים בעולם ההלכות והמנהגים בעם ישראל.

הרב מציג את ספרו 'ההלכה והמנהג בעדות ישראל' ובו הוא מרחיב על משמעותם של המנהגים בישראל ודרכי הטמעתם במסורת היהודית. "מנהג והלכה הולכים יחד", הוא מדגיש. "כבר כתבו גדולים שהמנהג אין לו תוקף אלא אם כן תיקנו אותו גדולי הדור וזקנים וותיקים נהגו בו". דוגמא לכך הוא מוצא בסוגיית הקדיש עליה כתב ספר שלם בן 800 עמודים.

"בבגדד הייתה תשוקה אדירה לומר קדיש עד כדי כך שהמתפללים היו אומרים את הקדיש של החזן, והבן איש חי, רבי יוסף חיים מבגדד, ניסה לשכנע אותם ואמר להם 'האם אתם מחיים את המתים על ידי הקדיש? עם כל החשיבות שלו, זה הקדיש של החזן. הוא הצליח לשכנע אותם רק לגבי שבת ויום טוב. הם המשיכו בזה בימי החול. הם אמרו יחד את הקדיש שבין ישתבח לבין ברכו שהוא קדיש של החזן", אומר הרב טלבי ומציין כי מנהג זה נמשך במקומות מסוימים עד היום. "יש בית כנסת של החלבים בניו יורק שנקרא 'בני יוסף', ושם הציבור עדיין ממשיך לומר את הקדישים ששייכים לחזן".

עוד מספר הרב טלבי כי המנהג המדובר נשמר גם בבית הכנסת עדס בירושלים עד לפני שישים שנה, סבו, הרב משה עדס, רב בישיבת תורת יוסף ומי שהיה רבו של הרב עובדיה יוסף, נהג גם הוא את המנהג הזה.

הרב טלבי מרחיב אודות חשיבות המנהג ומצטט את המשפט המובא בתלמוד הירושלמי ולפיו 'מנהג מבטל הלכה'. "למנהג צריך להיות יסוד בהלכה", מדגיש הרב טלבי ומציין לכך דוגמא שגם היא עוסקת במנהגי הקדיש ואמירתו במשך 11 חודשים אצל הספרדים ו-12 חודשים אצל הספרדים כאשר מדובר באחד משבעת הקרובים, אך כאשר מדובר באמירת קדיש על אדם שאינו משבעת אלה המנהג הוא אמירת קדיש במשך 12 חודשים בהסתמך על גדולי ישראל שציוו לומר קדיש 12 חודשים מבלי לחשוש להחשבת הנפטר כרשע בשל הקביעה ש'דין רשעים בגיהנם 12 חודשים'.

לשאלה אם עדיף שבבית כנסת בו מתפללים ספרדים ואשכנזים, אם נכון לשמור כל אחד על נוסח אבותיו או למצוא נוסח מוסכם ואחיד לכלל המתפללים, משיב הרב טלבי מניסיונו ומספר כי כרב קהילה אמר את הנוסח האשכנזי על אף שהוא מיוצאי עדות המזרח וזאת משום שהוא רואה ערך במציאת נוסח אחיד, אלא אם כן מקובל בבית הכנסת שממתינים זה לזה.

בספר אחר מרחיב הרב טלבי אודות מנהגי קריאת התורה, ולדבריו כתיבת הספר העמוס במנהגים שונים ורבים ארכה כ-24 שנים, ואכן הספר עוסק במגוון עצום של מנהגים מ'בריך שמיה' ומכירת המצוות ועד הזמנת העולים לתורה, הגבהת התורה ועוד כאשר לספר נוספו תמונות של ההגבהות השונות, איטלקית, תימנית, אשכנזית וכו'.

בתוך כך מתייחס הרב טלבי לקביעה לפיה הגולל הוא הגדול שבקהל, בעוד בפועל דווקא ילדים הם שגוללים את הספר, אלא שביאור המונח גולל אינו הגלילה עצמה אלא קריאת השביעי שהוא הגולל את הקריאה, מסיים אותה, והוא החשוב והגדול ביותר. עוד מציין הרב טלבי את המנהג לומר מיד את ההפטרה ולא לומר קדיש כנהוג היום במרבית המקומות.

סוגיה נוספת היא סוגית סדר העולים לתורה. בעוד היום מקובל שהכהן הוא העולה הראשון, הרמב"ם סובר שהראשון הוא הגדול שבציבור, כלומר אולי רב הקהילה. הרמב"ם היה מוכיח את הקהילות שהיו מעלות את הכהן ולא את הגדול שבהם, ועם זאת כאשר הוא כותב את משנה תורה הרמב"ם מבטל את דעתו בפני המנהג שהתפשט וקובע כי יש להעלות את הכהן ראשון.

בהמשך הדברים מתייחס הרב טלבי לעצם הביקוש הנמשך ללימוד מתוך ספר כפי שניתן לראות בקהל הרב המגיע ליריד הספרים השנתי, וזאת על אף האמצעים הדיגיטליים המצויים כל כך בימינו. "הספר הוא זה שדרכו אתה יכול ללמוד בעיון את הדברים". בספריו שלו, הוא מציין, הוא אינו מסתפק בציטוט המובאה ממפרש כזה או אחר, אלא שהוא גם מוסיף דברי רקע והיכרות עם הפרשן והתקופה בה נכתבו הדברים.

בספרו על הקדיש מייחד הרב טלבי פרק מיוחד העוסק בקדיש הנאמר על קדושי ישראל שנפלו במלחמה, וזאת בעקבות מפגש של אברך עם אב ששכל את בנו ותהה מדוע בנו, שכעת הוא במדרגה עליונה כל כך, זקוק לקדיש שייאמר עליו. "השאלה הזו עלתה לפני חמש מאות שנה על ידי המהרי"ל, גדול פוסקי אשכנז, שאומר 'שמעתי שאומרים שלא צריך להגיד קדיש, אבל לפי דעתי צריך לומר קדיש, כי אין אדם שלא צריך כפרה'. רבי חיים ויטל אומר שיש עלייה מדרגה לדרגה לנשמה, לכן גם מי שנהרג על קידוש שם שמיים ונקרא הרוג מלכות, גם עליו יאמר קדיש".

מוסיף הרב טלבי ומספר על האב השכול שהגיע לרב קנייבסקי ושאל על בנו שנהרג מירי דו-צדדי, האם גם הוא נחשב להרוג מלכות והאם גם עליו נאמר שאין בריה יכולה לעמוד במחיצתו. "הרב חיים קנייבסקי אמר לו בהחלט. ומאיפה הוא הביא ראיה? מהגמרא במסכת שבת, שנכנסו יהודים למערה כי רדפו אחריהם גויים ויצא מישהו מהמערה ומרוב הבהלה והמהומה הרגו זה את זה יותר מאשר הרגו הגויים בהם. התוספת יום טוב והברטנורא למשנה במסכת ביצה פרק א' הלכה י אומר שהם נקראים הרוגי מלכות. גם אדם שנהרג מכוחותינו מעלתו גדולה ביותר בשמיים".

