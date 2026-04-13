יו"ר הוועדה לביטחון לאומי, ח"כ צביקה פוגל, פרסם הלילה (שני) התנצלות בפני נשיא ארה"ב לאחר שרמז בציוץ שהוא חושש להתקדם שלב נוסף במערכה נגד איראן.

"כבוד הנשיא, כפי שאתה חושב על טובת ארה"ב כך גם אני חושב על טובת מדינת ישראל - והיא היחידה שעומדת לנגד עיני! כוונת הביקורת שלי הייתה להישמע, וזה הצליח והגיע לאוזניים הנכונות", כתב פוגל בחשבונו ברשת X.

הוא הוסיף "לא הייתה כוונה לפגוע או לזלזל ועל כך אני מצר. אני חולק כבוד רב והערכה לשותפים שלנו, ואתה בראשם. וחשוב שנמשיך בדרך הזו עד לניצחון".

אמש פרסם פוגל ציוץ חריף ברשת X ובו רמז לנשיא ארה"ב כי עליו לקיים את איומיו הקשים כלפי איראן. הציוץ פורסם זמן קצר אחרי שטראמפ הודיע על מצור במצר הורמוז.

"דונלד אם צריך לירות - תירה. אל תקרקר", כתב פוגל וצירף אמוג'י של ברווז, כשהוא בעצם לועג לשמו של הנשיא.