צה"ל פרסם אחר הצהריים (שני) נתונים רשמיים אודות תוצאות המהלומה האווירית הנרחבת שבוצעה בלבנון ב-8 באפריל במבצע "חושך נצחי".

לפי הודעת הצבא, המעקב המודיעיני של אמ"ן מאשר כי בתקיפה חוסלו למעלה מ-250 מחבלים ומפקדים של ארגון הטרור חיזבאללה.

התקיפה, שהוגדרה כגדולה ביותר בלבנון מאז פרוץ המערכה, כוונה למערכי הפיקוד והשליטה של הארגון בביירות, בבקאע ובדרום לבנון.

צה"ל חשף את שמותיהם של חלק מהמפקדים הבכירים שחוסלו, שהיוו את עמוד השדרה המקצועי של חיזבאללה. בצה"ל ציינו כי המפקדים שחוסלו היו אחראים על תחומים מרכזיים, בהם מודיעין, לוגיסטיקה ויכולות אש.

בין הבכירים שחוסלו נמנה חסן מצטפא נאצר, שהיה אחראי על מערך הסיוע הלוגיסטי והברחות אמצעי הלחימה. עוד חוסל, עלי קאסם, אבו עלי עבאס ועלי חגאזי - מפקדים בכירים ביחידת המודיעין, האחראית על בניית תמונת המודיעין נגד ישראל וגיבוש בנק מטרות לתקיפה.

בנוסף חוסל אבו מחמד חביב ששימש כסגן מפקד כוח הטילאות. חביב הוביל את תהליכי ההתעצמות ושיגור הטילים לעבר ישראל לאורך המלחמה ובמבצע "חיצי הצפון" בפרט.

המחוסלים צילום: דובר צה"ל

בצה"ל ציינו כי לצד המפקדים הבכירים חוסלו גם עשרות מפקדים האחראים על תחומי הארטילריה וההגנה ביחידות השונות של הארגון. עוד נמסר כי ספירת המחוסלים נמשכת וכי ייתכן שמספרם יעלה.

גורם בכיר באגף המודיעין התייחס לעוצמת הפגיעה: "בתוך דקה אחת פגענו בעשרות מפקדות של חיזבאללה וחיסלנו מאות מחבלים. חיסולם של המפקדים הביא לפגיעה אסטרטגית ורוחבית שהשפיעה על כל מימדי היכולות של הארגון. מדובר במפקדים עם ניסיון וידע עשיר שנגדע".

לדברי הגורם, ספירת הגופות והערכת הנזקים נמשכת גם בשעה זו: "עוד לא סיימנו לאמוד את ההשפעה של המכה ואנחנו מגלים על מחבלים מחוסלים נוספים בכל יום".