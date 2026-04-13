בהתאם להכרזת נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, החל היום (שני) בשעה 17:00 (שעון ישראל) מצור ימי מלא על כל נמלי איראן.

פיקוד המרכז של צבא ארה"ב (CENTCOM) החל בפריסת כוחות רחבה במפרץ עומאן ובים הערבי כדי לאכוף את חסימת התנועה הימית.

לפי הודעת הצבא האמריקני, המצור ייאכף באופן שוויוני על כל כלי השיט, ללא קשר למדינת המקור או לדגל אותו הם נושאים. החסימה כוללת את כל הנמלים האיראניים הממוקמים לאורך המפרץ הפרסי ומפרץ עומאן.

הנשיא טראמפ כתב: "הצי האיראני שוכב על קרקעית הים. 158 ספינות הושמדו לחלוטין. מה שלא נגענו בו הוא הכמות הקטנה שלהם של מה שנקרא 'ספינות התקפה מהירות', כי לא חשבנו שהם איום רציני".

הוא הוסיף וכתב: "אזהרה - אם כל אחת מהספינות האלה תתקרב לסגר שלנו, הן יושמדו מיד באמצעות אותה מערכת השמדה שאנו משתמשים בה נגד סוחרי סמים בסירות בים. זה מהיר וחסר רחמים".

בהודעת אזהרה חריגה שפורסמה מוקדם יותר היום לימאים ברחבי העולם, הובהר כי כל כלי שיט שייכנס או יצא מהאזור הנתון למצור ללא אישור מוקדם - יהווה יעד לתפיסה, לכידה או הסבה כפויה ממסלולו.

צבא ארה"ב הדגיש כי גם כלי שיט של מדינות ניטרליות עשויים לעבור חיפוש קפדני כדי לוודא שאינם נושאים מטען אסור.

למרות הצעדים החריפים, בארה"ב מבהירים כי המצור לא נועד לפגוע ב"מעבר תמים" של כלי שיט ליעדים שאינם איראניים. "המצור ייאכף ממזרח למצר הורמוז", נכתב בהודעה הרשמית, "הוא לא יפגע בכלי שיט ניטרליים העוברים במצר בדרכם ליעדים אחרים".