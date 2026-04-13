פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית (CENTCOM) הודיע כי כוחותיו יחלו במצור על כל התנועה הימית הנכנסת והיוצאת מנמלי איראן, החל מהיום (שני) בשעה 17:00 (שעון ישראל), בהתאם להכרזתו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ.

"הסגר ייאכף באופן שוויוני נגד כלי שיט של כל המדינות הנכנסים או יוצאים מנמלי איראן ואזורי החוף שלה, כולל כל הנמלים האיראניים במפרץ הערבי ובמפרץ עומאן", נמסר בהודעה.

עוד נכתב כי כוחות פיקוד המרכז לא יפריעו לחופש השיט של כלי שיט העוברים במצר הורמוז אל ומנמלים שאינם איראניים.

ההודעה פורסמה כמה שעות לאחר שהנשיא טראמפ הכריז על החרפה דרמטית בעימות מול איראן, והודיע על הטלת מצור ימי מלא על מצר הורמוז.

המהלך של טראמפ הגיע בעקבות סיומו הלא מוצלח של סבב השיחות בין המשלחות האמריקנית והאיראנית בפקיסטן, ולאחר שהבית הלבן הבהיר כי לא יסבול גביית דמי מעבר לא חוקיים במימיו הבינלאומיים של המצר.

"החל מרגע זה חיל הים של ארה"ב יתחיל בתהליך של חסימת כל ספינה שמנסה להיכנס או לצאת ממצר הורמוז", הצהיר טראמפ בפוסט שפרסם ברשת Truth Social.

"איראן מבצעת סחיטה עולמית. הוריתי לחיל הים שלנו לחפש ולתפוס כל כלי שיט במים בינלאומיים ששילם אגרה לאיראן. נתחיל גם להשמיד את המוקשים שהאיראנים הניחו במצר. המצור יתחיל בקרוב - מדינות אחרות יהיו מעורבות במצור הזה. איראן לא תורשה להרוויח כסף ממעשה הסחיטה הבלתי חוקי הזה", הוסיף.

סגן נשיא ארצות הברית, ג'יי.די. ואנס, אמר לפנות בוקר כי השיחות בין ארצות הברית לאיראן, שהתקיימו בפקיסטן, הסתיימו לאחר 21 שעות ללא הסכם, לאחר שאיראן סירבה לקבל את תנאי וושינגטון להסדר.

במסיבת עיתונאים באיסלאמאבאד תיאר ואנס את השיחות כענייניות, אך בסופו של דבר ככאלה שכשלו בניסיון להשיג הסכם.