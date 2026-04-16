לקראת יום הזיכרון מדור האוכל של "ערוץ 7" מצטרף למיזם "מתכון עם זיכרון" ומגיש לכם מתכון עם סיפור.

עוגיות יוחאי נולדו במטבח של אמא, ללא מדידות או תכנון מראש.

יוחאי חי גלאם ז"ל - לוחם, בעל ואב לתאומות - טעם, אהב וביקש שוב ושוב. עכשיו, אנחנו מכינים אותן בשבילו.

מצרכים לכמות של כ-31 עוגיות:

1 חבילת נטורינה

1 שקית סוכר וניל

1 שקית אבקת אפייה

1 ביצה

¾ כוס קוקוס

½ כוס שוקולד צ'יפס

¾ כוס סוכר

½2 כוסות קמח



אופן ההכנה

מחממים תנור ל-160 מעלות במצב אפייה רגיל (חום עליון-תחתון).

מערבבים את כל המצרכים יחד בקערה עד לקבלת בצק אחיד.

מכדררים את הבצק לכדורים בינוניים (הגודל פחות קריטי, הטעם תמיד מנצח).

מסדרים את הכדורים במרווחים על גבי תבנית מרופדת בנייר אפייה.

אופים בתנור שחומם מראש למשך כ-20 דקות.

כשהעוגיות משחימות מעט, מוציאים אותן ומכסים מיד במגבת עד לצינון מלא.

צנצנת של געגוע צילום: מתוך האתר



מתכון עם זיכרון - המיזם שמנציח דרך הטעמים

יוחאי חי גלאם ז"ל נולד ב-6.10.1991 בנתניה, בן זקונים למשפחה בת חמישה ילדים. בשירותו הסדיר שירת כלוחם בסיירת רימון, ובמילואים כמפקד צוות בגדוד 6310 של חטיבת ירושלים. הוא עבר שלושה סבבי מילואים במהלך מלחמת "חרבות ברזל" ונפל בקרב ביום כ"ד באב תשפ"ד (28.08.2024). יוחאי הותיר אחריו אישה, שתי בנות תאומות - אורה וליבי, הורים וארבעה אחים ואחיות.

אמו, מרים, מספרת: "בהכנות לאחת השבתות הרגשתי שחסר לי קינוח והחלטתי להכין עוגיות. אלתרתי מהראש, אפילו לא מדדתי כמויות. כשהעוגיות היו מוכנות יוחאי בדיוק נכנס, לקח עוגייה, טעם ואמר: 'אמא, מה זה? זה חדש!'. שאלתי אם אהב, והוא השיב: 'כן, מאוד'. מאז הכנתי אותן באופן קבוע והן קיבלו את השם 'עוגיות יוחאי'".

מיזם "מתכון עם זיכרון" פועל מאז 2015 ומנציח את חללי צה"ל ונפגעי פעולות האיבה דרך בישול המנות שאהבו. באתר המיזם עולים מדי יום מתכונים, תמונות וסיפורים של הנופלים - ממטבחים פרטיים ועד לפעילויות בבתי ספר, תנועות נוער וקהילות יהודיות בעולם.

יוחאי חי גלאם ז"ל צילום מתוך אתר הזיכרון



