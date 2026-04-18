ההזדמנות חזרה: אתר ההרשמה להגרלות "דירה בהנחה" של משרד הבינוי והשיכון עמוס בנרשמים. הפעם על המדף כ-7,922 יחידות דיור ב-82 ערים ויישובים בכל רחבי הארץ - מהמרכז המבוקש ועד הפריפריה המתפתחת.

עבור משפחות רבות, מדובר בהזדמנות להטבה כלכלית שיכולה להגיע למאות אלפי שקלים (ואף יותר), ואנחנו כאן כדי לעזור לכם לנווט בתוך הנתונים.

המועדים שחובה להכיר:

סגירת הנפקת אישורי זכאות: יום חמישי, 30 באפריל, 2026.

סיום ההרשמה להגרלה: יום חמישי, 7 במאי, 2026 (בשעה 23:59).

חשוב לדעת: מי שלא ינפיק אישור זכאות עד סוף אפריל, לא יוכל להשתתף בהגרלה הנוכחית.

תנאי הסף והבשורה למשרתי המילואים:

גם ב-2026, המדינה ממשיכה להוקיר את מי שנתנו הכל. להלן עיקרי התעדוף:

עדיפות למילואים: 50% מהדירות בכל הגרלה מוקצות למשרתי מילואים פעילים.

עדיפות ללוחמים: בתוך מכסת המילואים, קיימת עדיפות של 25% למשרתי מילואים המוגדרים כלוחמים.

בני מקום: כנהוג, תושבי העיר נהנים מעדיפות משמעותית בהגרלות הנערכות בתוך עיר מגוריהם.

איפה מגרילים? ריכוז הערים הבולטות:

איך בוחרים נכון?

