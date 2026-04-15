עוגת הגבינה של סבתא

מתכון עם זיכרון - לזכר יהונתן יוסף (יוני) ברנד ז"ל

לקראת יום הזיכרון, מדור האוכל של ערוץ 7 מצטרף למיזם "מתכון עם זיכרון" ומביא מתכון עם לב. עוגת הגבינה הזו לא יצאה מספר בישול - היא יצאה ממטבח של סבתא, ונאפתה שוב ושוב בשביל יוני שאהב אותה. היום אנחנו אופים אותה לזכרו.

מצרכים

4 ביצים (מופרדות)

1 כוס סוכר (מחולקת)

1 חבילת פודינג וניל (מחולקת)

1 כוס חלב

1 שמנת מתוקה

3-4 כפות קורנפלור

2½ גבינה לבנה 9%

אופן ההכנה

מקציפים חלבונים עם חצי כוס סוכר לקצף יציב

מערבבים גבינה לבנה עם חלמונים, חצי כוס סוכר, חצי חבילת פודינג וניל וקורנפלור

מאחדים את שתי התערובות בעדינות

יוצקים לתבנית ואופים בחום בינוני 40-60 דקות

מצננים היטב לפני ציפוי



הכנת הציפוי:

מקציפים יחד שמנת מתוקה, חלב וחצי חבילת פודינג וניל עד לקצף יציב. מורחים על העוגה הקרה.



מתכון עם זיכרון - המיזם שמנציח דרך הטעמים

יהונתן יוסף (יוני) ברנד ז"ל נולד בירושלים, השלישי מבין שבעה אחים. למד בתלמוד תורה מורשה, בישיבת נתיב מאיר ובישיבת שבי חברון, ולאחר מכן שירת שירות מלא בחיל השריון. יוני היה איש של ים ושל הר: מדריך סנפלינג, צולל מוסמך, עבד בקיר טיפוס, ונהג עם עיוורים על אופני טנדם במסגרת עמותת ידידים. במקביל - סטודנט לפיזיותרפיה באוניברסיטת אריאל. ב-7 באוקטובר הוקפץ מיד לדרום בצו 8. כשנשאל מה תפקידו, ענה: "מה זה חשוב, צריך גלגל - אני גלגל". בי"ח במרחשוון תשפ"ד (2.11.2023) נפל, בן 28, יחד עם אוריה מש ז"ל. הובא למנוחות בהר הרצל. הותיר אחריו הורים ושישה אחים ואחיות.



קופסאות הנצחה - לבשל עם משמעות

לקראת יום הזיכרון, מיזם "מתכון עם זיכרון" מציע לחברות וארגונים דרך מיוחדת לציין את היום יחד עם העובדים: קופסאות הנצחה - מארז אישי שמגיע ישירות לבית או למשרד, ומאפשר לכל עובד לקחת אותו הביתה ולבשל עם המשפחה.

כל קופסה (16.5×15 ס"מ) כוללת תערובת בלילה מוכנה להכנה ביתית, תוספת כפי שאהב החלל, גלויה עם סיפורו ונר נשמה, וברקוד לסריקה לעמוד עם מערך פעילות משפחתית לילדים. התמונות שהמשתתפים יבשלו מועברות למשפחה השכולה.

כל התערובות כשרות פרווה בהשגחת הבד"ץ ירושלים של העדה החרדית. המארזים נארזים בעמותת רעות, על ידי אנשים עם מוגבלויות, ניתן להוסיף לכל מארז גלויה עם לוגו החברה וטקסט לבחירתכם.

עלות מארז: 89 ₪ כולל משלוח מרוכז למשרד | מינימום 30 מארזים

כל ההכנסות קודש לפעילות עמותת "מתכון עם זיכרון".

לפרטים והזמנות: נופר - 050-3602525 | Box@matkonzikaron.co.il





ספרו לנו בתגובות איך הצליח לכם וצרפו תמונה.